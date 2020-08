Bloomberg: H Τουρκία προκαλεί την ΕΕ με νέες γεωτρήσεις στις ακτές της Κύπρου

Turkish seismic research vessel Oruc Reis is escorted by Turkish Navy ships as it sets sail in the Mediterranean Sea, off Antalya, Turkey, August 10, 2020. Picture taken August 10, 2020. Turkish Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

Η Τουρκία ξεκίνησε τη γεώτρηση σε νέες περιοχές στα νοτιοδυτικά παράλια της Κύπρου την Τρίτη, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και τη Γαλλία, γεγονός που αύξησε την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Η Άγκυρα συνέχισε τις έρευνες στα αμφισβητούμενα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου την περασμένη εβδομάδα μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα – με τη μεσολάβηση της Γερμανίας – όταν η Αθήνα ανακοίνωσε συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο στις 6 Αυγούστου ως αντίποινα για παρόμοια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Η ανατολική Μεσόγειος έχει γίνει επίκεντρο για την παραγωγή ενέργειας, με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο να ανακοινώνουν τεράστια κοιτάσματα τα τελευταία χρόνια και την Τουρκία να πιέζει να εξασφαλίσει ένα μερίδιο των πόρων, ενώ την ίδια ώρα αψηφά τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι μονομερείς ενέργειές της σε εδαφικές διαφορές με την Ελλάδα και την Κύπρο θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις σχέσεις, γράφει χαρακτηριστικά το Bloomberg. Μετά την αποστολή του Oruc Reis στα νότια του Καστελόριζο την περασμένη εβδομάδα, η Τουρκία άρχισε να εκμεταλλεύεται ένα δεύτερο πλοίο γεώτρησης – το Yavuz μήκους 230 μέτρων (755 πόδια) – την Τρίτη. Συνοδεύεται από τρία υπεράκτια πλοία εφοδιασμού υπό την προστασία του τουρκικού ναυτικού. «Συνιστάται σε όλα τα σκάφη να μην εισέλθουν σε αυτήν την περιοχή», ανέφερε το Σάββατο ένας ιστότοπος του τουρκικού ναυτικού καθώς καθόρισε τις περιοχές εξερεύνησης που θα είναι απαγορευμένες έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η Τουρκία – η οποία είχε στείλει στρατεύματα και κατέλαβε το βόρειο τρίτο της Κύπρου μετά το πραξικόπημα του 1974 που αποσκοπούσε στην ένωση του νησιού με την Ελλάδα – δεν αναγνωρίζει την Κύπρο ως κυρίαρχη χώρα και αντιτίθεται στη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων από την Κύπρο χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συμφωνία για το διαμοιρασμό των τυχόν εσόδων με τους Τουρκοκύπριους. Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει χορηγήσει άδεια για πολλά υπεράκτια εξερευνητικά οικόπεδα, μερικά από τα οποία βρίσκονται σε αμφισβητούμενα ύδατα. Η Κύπρος έχει συνάψει συμφωνία με την Exxon Mobil, την Total SA και την Eni SpA για δικαιώματα εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου κοντά σε μια περιοχή όπου η Τουρκία θέλει να κάνει εξορύξεις. Η Άγκυρα επίσης δεν αναγνωρίζει τον ισχυρισμό της Ελλάδας ότι τα χωρικά της ύδατα ξεκινούν αμέσως νότια του νησιού Καστελόριζο, το πιο μακρινό ελληνικό φυλάκιο στην επίμαχη περιοχή. Υποστηρίζει ότι η υφαλοκρηπίδα μιας χώρας πρέπει να μετρηθεί μόνο από την ηπειρωτική χώρα της. Η διαμάχη στη Μεσόγειο είναι μία από τις πολλές καθώς ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να επαναβεβαιώσει την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη. Από τις συγκρούσεις στη Συρία και τη Λιβύη έως τις επιθέσεις στο Ιράκ, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ παρενέβη με ένοπλους αεροσκάφη, πολεμικά αεροσκάφη και άρματα μάχης. Ο Ερντογάν έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Τουρκίας, αλλά και παρότρυνε τις μεσογειακές χώρες να έρθουν μαζί και να επιλύσουν τις διαφορές σε τηλεφωνική κλήση με τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε τη Δευτέρα.