Τσαβούσογλου: Η Αγία Σοφία υπήρξε τζαμί από το 1453»

Ουδέτερη και παθητική στάση κράτησε η ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του τούρκου ομόλογού της, όταν εκείνος περιέγραφε ότι η χώρα του είχε πετάξει τους Έλληνες στην θάλασσα.

Άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη έκαψαν την τουρκική σημαία, την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία, μετά τη μετατροπή της σε τζαμί.

Κατά τις κοινές δηλώσεις με την Ισπανίδα ομόλογό του o Τσαβούσογλου ανέφερε:

«Κατέβασμα της σημαίας, Κάψιμο της τουρκικής σημαίας… Τέτοιες συμπεριφορές τους ταιριάζουν. Αφού πετάξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα, ειδικά ο Κεμάλ Ατατούρκ, σεβάστηκε την ελληνική σημαία. Τέτοιο έθνος είμαστε. Αυτοί κάνουν ό,τι τους ταιριάζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δηλώνοντας, μάλιστα, ότι «δεν είναι κατανοητό γιατί η Ελλάδα ενεργεί σαν να ήταν δική της περιουσία. Εκτός από τα 86 χρόνια που ήταν μουσείο, η Αγία Σοφία υπήρξε τζαμί από το 1453» ανέφερε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια δήλωσε ότι είναι σημαντικό η Αγία Σοφία να παραμείνει μέρος της κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας, μετά την μετατροπή της σε τζαμί την προηγούμενη εβδομάδα.

«Για μας είναι σημαντικό το πνεύμα αυτού του μεγάλου μνημείου της Αγίας Σοφίας να διατηρηθεί», δήλωσε η ισπανίδα υπουργός Εξωτερικών κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αγκυρα.

Έξαλλος ο Τσαβούσογλου

«Είναι το κοινό σπίτι των ορθόδοξων Χριστιανών, των Καθολικών αλλά και των Μουσουλμάνων. Για το ζήτημα πιστεύουμε στο διάλογο και πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος μεταξύ Τουρκίας και UNESCO» πρόσθεσε ο υπουργός.

Απαντώντας, μάλλον, αμήχανα, ο Τσαβούσογλου τόνισε: «Αν κατάλαβα σωστά η κυρία Γκονθάλεθ είπε ότι η Αγιά Σοφία θα πρέπει να είναι το κοινό μας σπίτι. Ενα μνημείο πολιτισμού του οποίο θα είναι ανοιχτό στον κάθε έναν. Είμαστε εντάξει σ’ αυτό. Αν λέει όμως ότι η Αγία Σοφία θα πρέπει να είναι χώρος που θα προσεύχονται και πιστοί άλλοι θρησκειών, διαφωνούμε».

Singing different songs on #HagiaSofia in a joint press event between visiting #Spain Foreign Minsiter Arancha Gonzalez Laya and her host, #Turkey‘s Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. . pic.twitter.com/lAY3P9b4kr

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 27, 2020