Λίβερπουλ: Όλα έτοιμα για τη φαντασμαγορική φιέστα

Η αναμονή ήταν πολύ μεγάλη.

Η Λίβερπουλ ύστερα από 30 ολόκληρα χρόνια ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Απόλυτα δίκαια.

Καθώς η διαφορά 15 βαθμών από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι (και με ματς λιγότερο μάλιστα) τα λέει όλα.

Οι άνθρωποι του συλλόγου, όπως και οι οπαδοί, περιμένουν πώς και πώς για την αποψινή βραδιά, η οποία θα μείνει στην ιστορία.

Η Λίβερπουλ, αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα με την Τσέλσι (22:15), θα στεφθεί στο άδειο «Άνφιλντ» πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Με τους παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ να είναι έτοιμοι να σηκώσουν ψηλά την κούπα της Premier League.

Εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, ωστόσο, οι οπαδοί των «κόκκινων» δε θα έχουν την ευκαιρία να δουν μέσα από το γήπεδο την πολυαναμενόμενη φιέστα.

Δε θα μπορέσουν να δουν από κοντά τον σπουδαίο Κένι Νταλγκλίς να παραδίδει το βαρύτιμο τρόπαιο στον Τζόρνταν Χέντερσον.

Μια ιστορική στιγμή, την οποία εκατομμύρια οπαδοί της Λίβερπουλ σε όλον τον κόσμο θα δουν μόνο μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου.

Αλλά η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει δώσει την υπόσχεσή της.

Ποια είναι αυτή;

Ότι μόλις το ευνοήσουν οι συνθήκες, θα πανηγυρίσουν όλοι μαζί.

Παίκτες, προπονητές, οπαδοί.

Όλοι οι άνθρωποι του συλλόγου, σαν ένα.

Όπως αρμόζει στην περίσταση.

Διότι η αναμονή 30 χρόνων ήταν τεράστια και το πρωτάθλημα πρέπει να γιορταστεί αναλόγως.

Δείτε την ανάρτηση της Λίβερπουλ για τη φιέστα:

Tomorrow night, dreams will come true.

Cherish and enjoy the moment – it’s for you ✊

We will be together, all together, when it’s possible again. But for now, stay safe and celebrate at home ❤️ pic.twitter.com/UKqg8pZgN6

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 21, 2020