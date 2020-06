Βρετανί: Ο Μπόρις Τζόνσον κάνει γυμναστική στη Downing Street για να δείξει ότι ανάρρωσε

Να βάλει τέλος στις φήμες περί εξασθενημένης υγείας του από την περιπέτεια του με τον κοροναϊό επιχειρεί να βάλει ο Μπόρις Τζόνσον.

Η συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Mail on Sunday», στην οποία υποσχέθηκε ο βρετανός πρωθυπουργός να ξοδέψει δισεκατομμύρια λίρες για την ανέγερση νοσοκομείων και σχολείων, συνοδευόταν από μια φωτογραφία που τον δείχνει να κάνει push – ups στο γραφείο στη Ντάουνινγκ Στρητ.

Η λεζάντα της φωτογραφίας λέει «Είμαι περδίκι τώρα… Η χώρα θα κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός και εγώ σίγουρα σφύζω από ζωντάνια. Ποτέ δεν είχα αισθανθεί καλύτερα».

Boris Johnson does press ups for the Mail on Sunday, declaring himself “fit as a butcher’s dog”.

But the big infrastructure speech in the headline seeks to reset both the economy and his own premiership – this virus has hit him hard, both personally and politically. pic.twitter.com/xIjC3FxU7r

— Paul Brand (@PaulBrandITV) June 27, 2020