Τέλος ο Κλάιν από τη Λίβερπουλ

Ο Ναθάνιελ Κλάιν θα αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ στο τέλος του Ιουνίου. Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν σήμερα (25/6) το «διαζύγιό» τους με τον 29χρονο διεθνή.

Ο 29χρονος πλάγιος μπακ έμεινε για πέντε χρόνια στη Λίβερπουλ και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος στις 30 Ιουνίου. Ο Κλάιν πήγε στη Λίβερπουλ το 2015 από τη Σαουθάμπτον. Αγωνίστηκε 103 φορές με την κόκκινη φανέλα, έχοντας δύο γκολ και πέντε ασίστ.

We can confirm @Nathaniel_Clyne will depart the club at the end of this month upon the expiry of his contract.

Everyone at #LFC would like to thank Nathaniel for his service at the Reds and wish him all the best in his future career 🙌

— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 25, 2020