Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση στο Ρέντινγκ, λένε οι βρετανικές αρχές

Η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε το μεσημέρι της Κυριακής τρομοκρατική ενέργεια την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο Ρέντινγκ κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, όπως μετέδωσε το BBC.

«Ο αναπληρωτής επίτροπος Ντιν Χέιντον, ανώτερος εθνικός συντονιστής για το δίκτυο της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας, χαρακτήρισε σήμερα το πρωί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και πρόσθεσε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία θα αναλάβει την έρευνα.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ είχε δηλώσει στο BBC ότι το περιστατικό, επί του παρόντος, δεν χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια.

Το κέντρο του Ρέντινγκ είναι ερμητικά κλειστό και φρουρείται σαν «αστακός», ενώ οι κάτοικοι της πόλης παραμένουν μουδιασμένοι από την επίθεση αυτή.

Ήταν αργά το απόγευμα σε πάρκο σε κεντρικό σημείο του Ρέντινγκ, όπου οι πολίτες απολάμβαναν το βράδυ έξω με παρέα, καθώς παραμένουν κλειστά τα μπαρ και οι παμπ.

Τότε, ένας νεαρός άνδρας άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι στο πλήθος, προκαλώντας πανικό. Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

How much you want to bet the BBC stay clear from this story? #DefundTheBBC @DefundBBC #DefundBBC #Readings #ReadingsStabbing #news #Breakingnews Reading stabbing video pic.twitter.com/IlJxvsU9ZO

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Mirror είπε ότι ο δράστης με το μαχαίρι «φώναζε ακατανόητες λέξεις» πριν μαχαιρώσει ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο σε ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ στο Ρέντινγκ, περίπου 65 χλμ. δυτικά του Λονδίνου.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC, ο Λόρενς Γουόρτ, είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας άντρας ξαφνικά στράφηκε προς μια παρέα περίπου οκτώ έως 10 φίλων και άρχισε να τους μαχαιρώνει, «οπότε οι πρώτοι τρεις που χτύπησε εντελώς ξαφνικά, τους χτύπησε πολύ σοβαρά».

Ο Γουόρτ ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος κάρφωσε το βλέμμα του σε αυτόν και στο άτομο που ήταν μαζί του και ο δράστης άρχισε να έρχεται κατά πάνω τους, αλλά εκείνοι τράπηκαν σε φυγή, οπότε ο άνδρας γύρισε πίσω για να επιτεθεί σε άλλους. Όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν από το σημείο, ο δράστης έτρεξε φεύγοντας από το πάρκο, τόνισε ο Γουόρτ.

Ενώ περιέγραψε έναν μόνο επιτιθέμενο, δεν είναι ακόμη σαφές αν ήταν το μόνο άτομο που συμμετείχε στις επιθέσεις με μαχαίρι.

Breaking: Police arrested a 25-year-old Libyan national after three killed and multiple injured in a stabbing attack during a Black Lives Matter protest in Reading, UK. Police officials report the incident is not currently being investigated as terrorism. #BREAKING #BreakingNews pic.twitter.com/RgLQSNbJLc

