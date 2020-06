Βρετανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ

Συναγερμός σήμανε στο Ρέντιγνκ της Μεγάλης Βρετανίας μετά από επίθεση με μαχαίρι. Πληροφορίες κάνουν λόγο μάλιστα για πολλούς τραυματίες.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ και η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό.

Στο σημείο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter.

Η αστυνομία του Thames Valley, επιβεβαίωσε πως γνωρίζουν για τις αναφορές που κάνουν λόγο για το περιστατικό, δηλώνοντας πως «αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και ερευνούν την υπόθεση».

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020