Το μυστικό του Μέσι στις εκτελέσεις φάουλ

Ο Λιονέλ Μέσι έχει μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε… επιστήμη. Με όλα όσα κάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο Αργεντινός κάνει πολλές φορές ακόμα και την… επιστήμη να σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Η τελευταία (η επιστήμη) ασχολείται πλέον με τις θαυματουργές εκτελέσεις φάουλ του Αργεντινού. Και με την ευκολία με την οποία στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα όταν τη στήνει περιμετρικά της αντίπαλης περιοχής.

Ο καθηγητής, Ραϊπαλ Μπραρ έκατσε και μελέτησε το… μυστικό του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο στις εκτελέσεις φάουλ. Και τούτο το μυστικό, σύμφωνα με την εξήγησή του, δεν είναι το αριστερό του πόδι, αλλά το δεξί και ο τρόπος που το τοποθετεί όταν εκτελεί.

Ένας τρόπος που επιτρέπει στον Μέσι να δώσει το φάλτσο και τη δύναμη που χρειάζεται για να στείλει την μπάλα εκεί ακριβώς που θέλει.

«Όταν ο Μέσι χτυπάει την μπάλα, με το αριστερό του πόδι, γέρνει προς τα μέσα τον δεξιό του αστράγαλο. Αυτό κάνει τον Λιονέλ να χτυπήσει με όλη του τη δύναμη την μπάλα και να σκοράρει», εξήγησε ο Ράιπαλ Μπραρ.

Lionel Messi has trained himself to ‘sprain’ his ankle when taking free-kicks. 😳 pic.twitter.com/TiueIUhYau

— Squawka Football (@Squawka) April 27, 2020