Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων του ΠαΣοΚ. Έπειτα από την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη, νέος Γραμματέας του κόμματος είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
Την επιλογή του προέδρου για τη θέση του Γραμματέα στήριξαν 279 μέλη σε σύνολο 317 που ψήφισαν. Από εκεί και πέρα στην ψηφοφορία για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου την πρώτη θέση πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους και ακολούθησαν η Μιλένα Αποστολάκη με 251, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230, ο Παύλος Γερουλάνος με 228 και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος με 226.
Στη σταυροδοσία για την ΕΔΕΚΑΠ πρώτος ήταν ο Σάκης Κόκκιας με 190 ψήφους και ακολούθησαν ο Δημοσθένης Καπώνης Δημοσθένης με 184, η Εύα Ζούπη, ο Κώστας Παπαγιανάκης και ο Χρήστος Τσούνης με 159.
Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠαΣοΚ
Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε. Ψήφισαν: 317
- Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279
- Λευκά: 30
- Άκυρα: 8
Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται: (Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)
1. Κώστας Τσουκαλάς 261
2. Μιλένα Αποστολάκη 251
3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
4. Παύλος Γερουλάνος 228
5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
6. Μιχάλης Κατρίνης 226
7. Άννα Διαμαντοπούλου 224
8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
9. Παύλος Χρηστίδης 211
10. Θανάσης Γλαβίνας 201
11. Χάρης Δούκας 192
12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
13. Νίκος Μήλης 181
14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
16. Μιχάλης Αεράκης 174
17. Μαρία Δαφέρμου 170
18. Μάρα Κουκουδάκη 159
19. Κατερίνα Σολωμού 144
20. Έφη Χαλάτση 131
21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
22. Τόνια Αντωνίου 124
23. Μιχάλης Τζελέπης 121
Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται: (Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)
1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118