Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων του ΠαΣοΚ. Έπειτα από την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη, νέος Γραμματέας του κόμματος είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Την επιλογή του προέδρου για τη θέση του Γραμματέα στήριξαν 279 μέλη σε σύνολο 317 που ψήφισαν. Από εκεί και πέρα στην ψηφοφορία για τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου την πρώτη θέση πήρε ο Κώστας Τσουκαλάς με 261 ψήφους και ακολούθησαν η Μιλένα Αποστολάκη με 251, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230, ο Παύλος Γερουλάνος με 228 και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος με 226.

Στη σταυροδοσία για την ΕΔΕΚΑΠ πρώτος ήταν ο Σάκης Κόκκιας με 190 ψήφους και ακολούθησαν ο Δημοσθένης Καπώνης Δημοσθένης με 184, η Εύα Ζούπη, ο Κώστας Παπαγιανάκης και ο Χρήστος Τσούνης με 159.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των οργάνων του ΠαΣοΚ

Α. Εκλογή Γραμματέα Κ.Π.Ε. Ψήφισαν: 317

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 279

Λευκά: 30

Άκυρα: 8

Β. Σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου – Εκλέγονται: (Ψήφισαν: 317 / Λευκά: 1)

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Γ. Σταυροδοσία ΕΔΕΚΑΠ – Εκλέγονται: (Ψήφισαν: 317, Άκυρα: 1, Λευκά:2)

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118