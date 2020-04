«Στη Λίβερπουλ ο Βέρνερ»

Μια ανάσα από την απόκτηση του Τίμο Βέρνερ βρίσκεται η Λίβερπουλ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα δημοσιεύματα στην Μεγάλη Βρετανία.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης το «Sky sports» ανέφερε ότι ο Γερμανος επιθετικός της Λειψίας πείστηκε και είναι έτοιμος να υπογράψει στους πρωταθλητές Ευρώπης και σύντομα πρωταθλητές Αγγλίας. Ο Γιούργκεν Κλοπ και οι συνεργάτες όλο αυτό το διάστημα ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Βέρνερ του φαίνεται πως «έψησαν» τον στράικερ της γερμανικής ομάδας.

Το μόνο που απομένει για να μετακομίσει στους Reds είναι ο στράικερ της Λειψίας είναι η Λίβερπουλ να καταβάλλει το ποσό των 60 εκατ. ευρώ, που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη με τους Γερμανούς.

Το συγκεκριμένο ποσό ισχύει μέχρι τις 15 Ιουνίου, καθώς μετά από αυτή την ημερομηνία η τιμή για την απόκτηση του Βέρνερ θα ανέβει.

