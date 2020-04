ΗΠΑ: Για σεξουαλική παρενόχληση κατηγορείται ο Τζο Μπάιντεν

Σε μπελάδες έχει μπει ο Τζο Μπάιντεν, ο εναπομείνας υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ το 2020, καθώς μία γυναίκα τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Πρόκειται για την Τάρα Ριντ, πρώην συνεργάτιδά του Μπάιντεν όταν αυτός ήταν ακόμα Γερουσιαστής. Η Ριντ ισχυρίζεται ότι ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ την παρενόχλησε σεξουαλικά το 1993.

Η γυναίκα υπέβαλε μήνυση στο Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, κατηγορώντας τον ότι την έσπρωξε σ΄ έναν τοίχο και την κακοποίησε σεξουαλικά, «διεισδύοντας με τα δάχτυλά του μέσα μου», όπως ακριβώς αναφέρει στην καταγγελία της.

Σε μία ανάρτησή της ευχαρίστησε όσους «της έδωσαν το κουράγιο για να τον καταγγείλει μετά από τόσο καιρό».

In honor of April Sexual Assault awareness month, I will continue to stand and speak up. 1993 was the year I was sexually harassed and assaulted by Joe Biden, my then boss. The smears and mistruths about me will not take my dignity or change what happened. This was me 1993 pic.twitter.com/mrMnkaenff

— taratweets ( Alexandra Tara Reade) (@ReadeAlexandra) April 9, 2020