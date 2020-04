ΗΠΑ: Αποσύρεται ο Σάντερς από την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών

Ο Μπέρνι Σάντερς αποσύρεται από την κούρσα για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, η αποχώρηση του φέρνει ουσιαστικά τον Τζο Μπάιντεν αντιμέτωπο με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο 78χρονος γερουσιαστής αναμένεται να μιλήσει σήμερα στους υποστηρικτές του.

Please join me at 11:45 a.m. ET for a special message to our supporters, live on our social media and https://t.co/vreIiWfeoS.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020