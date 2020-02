Ιταλία: Ο Κορωνοϊός άδειαζε τους δρόμους και γέμισε τα σούπερ μάρκετ

«Εδώ δεν βλέπουμε την Ουχάν, αλλά την Ιταλία».

Αυτό το σχόλιο έχει ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και στο οποίο φαίνεται ένας άνθρωπος φορώντας τη γνωστή λευκή στολή προστασίας από τον κορωνοϊό να βρίσκεται έξω από την πόρτα ενός σπιτιού, την ώρα που έχει σταθμεύσει απ΄έξω και ένα ασθενοφόρο.

Οι χρήστες του Twitter φανερώνουν με εικόνες και βίντεο την κατάσταση που επικρατεί στο Μιλάνο.

Δρόμοι άδειοι, σούπερ μάρκετ ασφυκτικά γεμάτα.

Στην πόλη της μόδας επικρατεί πανικός εξαιτίας των τεσσάρων νεκρών από τον κοροναϊό αλλά και των 200+κρουσμάτων με την κατάσταση να είναι πλέον εκτός ελέγχου, καθώς ο πανικός των Ιταλών είναι φανερός.

Φαίνεται πως το γεγονός πως οι τέσσερις νεκροί ήταν ηλικιωμένοι που είχαν ήδη προβλήματα υγείας δεν καθησυχάζει τους Ιταλούς, οι οποίοι όχι μόνο κυκλοφορούν φορώντας μάσκες, αλλά και τρέχουν από το πρωί στα σούπερ μάρκετ προκειμένου να αγοράσουν τα απαραίτητα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ήδη έχουν εξαντληθεί οι χειρουργικές μάσκες, καθώς και τα απολυμαντικά τζελ και τα χαρτομάντιλα.

Τα άδεια ράφια και οι άδειοι δρόμοι πλέον είναι μία δεδομένη κατάσταση τόσο στις έξι περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα όσο και στις μεγαλουπόλεις, στις οποίες καθημερινά φτάνουν εκατοντάδες τουρίστες.

«Ο κόσμος ψωνίζει λες και είμαστε σε πόλεμο. Ψωνίζω συχνά τις Κυριακές, αλλά σήμερα παρατήρησα πάρα πολύ κόσμο. Οι κονσέρβες και τα αποξηραμένα τρόφιμα έχουν σχεδόν τελειώσει. Τα γάντια εξαντλήθηκαν, όπως και το απολυμαντικό τζελ», λέει η 30χρονη Μαρτίνα σύμφωνα με το AFP.

« Είμαστε όλοι τρομαγμένοι, ο κόσμος είναι κλειδωμένος στα σπίτια του. Δεν υπάρχει κανένας στους δρόμους, τόνισε από την άλλη η Πάιολα που ζει στο Κοντόγκνο.

Stunned by Europe’s biggest surge of the #coronavirus, Italy appears to be operating in near panic mode.

Grocery store shelves in Milan are empty. More @business: https://t.co/zkk4kNjYI7 #Covid_19 #COVID19italia pic.twitter.com/qjPPs9KTa5

