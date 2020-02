Ισχυρός σεισμός στη νότια Ιταλία

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, στη νότια Ιταλία η οποία την ίδια ώρα δοκιμάζεται με τη ραγδαία εξάπλωση του κοροναϊού.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στη νότια Ιταλία.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χλμ και επίκεντρο που εντοπίζεται στα 3 χλμ βόρεια της πόλης Κοσέντζα.

Felt #earthquake (#terremoto) M4.8 strikes 59 km NW of #Catanzaro (#Italy) 4 min ago. Please report to: https://t.co/v1t5DNZumX pic.twitter.com/Z1Wmlmot3R

— EMSC (@LastQuake) February 24, 2020