Βρετανικές εκλογές: Μεγάλο προβάδισμα Τζόνσον δίνει το exit poll

Britain's Prime Minister Boris Johnson waves as he arrives at a polling station, at the Methodist Central Hall, to vote in the general election in London, Britain, December 12, 2019. REUTERS/Thomas Mukoya

Οι Συντηρητικοί του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον κερδίζουν ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές που διεξήχθησαν στη Βρετανία, εξασφαλίζοντας 368 έδρες από τις 650 έδρες της Βουλής των Κοινοτήτων, σύμφωνα με το exit poll. Οι Εργατικοί κερδίζουν 191 έδρες. Ηχηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις – Εικόνες από την άσκηση Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας Το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα κερδίζει 55 έδρες ενώ οι Φιλευθέροι Δημοκράτες 13. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες επτά ώρες. Αναλυτικά το exit poll για λογαριασμό των BBC, Sky News και ITV Conservatives: 368

Labour: 191

SNP: 55

Liberal Democrats: 13

Plaid Cymru: 3

Greens: 1

Brexit party: 0

Others: 22 Για την αυτοδυναμία απαιτούνται πάνω από 325 έδρες. Το αποτέλεσμα για τους Εργατικούς είναι απογοητευτικό και αν επαληθευτεί η πρόβλεψη του exit poll για 191 έδρες, θα πρόκειται για το χειρότερο αποτέλεσμα των τελευταίων δεκαετιών. Στις τελευταίες εκλογές τον Ιούνιο του 2017, ο Jeremy Corbyn και το Εργατικό Κόμμα είχε εξασφαλίσει 262 έδρες. Η ευρεία νίκη του Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να δρομολογήσει την έξοδο της Μ. Βρετανίας από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, που ήταν και η προεκλογική του δέσμευση. Άλμα της στερλίνας Η στερλίνα σημείωσε άλμα έναντι του ευρώ και του δολαρίου μόλις ανακοινώθηκε το exit poll. Στις 22:03 (τοπική ώρα, 00:03 ώρα Ελλάδας), η στερλίνα σημείωνε άνοδο 1,94% έναντι του δολαρίου, στο 1,3416 δολάριο, και 1,58% έναντι του ευρώ, στις 83,25 πένες για ένα ευρώ. «Πόρτα» της Γεννηματά στον Τσίπρα – Δύο ξένοι στην ίδια σύνοδο