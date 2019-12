Ολυμπιακός : Ο πλέον δημοφιλής σύλλογος στην Ελλάδα

O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να είναι ισόβαθμες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Πέρα όμως από τον φετινό τίτλο οι δυο τους είναι και αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη δημοτικότητα στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες του BIG 5, με τους Πειραιώτες να καταλαμβάνουν την κορυφή.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε για το ποια ομάδα είναι η πιο δημοφιλής στη χώρα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και μάλιστα με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο, ο οποίος περιέργως είναι ο Δικέφαλος του βορρά.

Συγκεκριμένα, οι πέντε πιο δημοφιλείς σύλλογοι της Ελλάδας είναι κατά σειρά ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης, βάσει των συνολικών αντιδράσεων στο Instagram των ομάδων για το μήνα Νοέμβριο.

Οι ερυθρόλευκοι είναι με διαφορά πρώτοι στη λίστα με 2,98 εκατ. interactions, ενώ δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 1,84.

Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι τρεις έχουν κάτω από 1 εκατ. αντιδράσεις, με την Ένωση να μετράει 977 χιλιάδες, το τριφύλλι 519 χιλιάδες και τους κίτρινους 264 χιλιάδες interactions.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας:

📲🇬🇷 TOP 5 most popular greek football clubs ranked by total interactions on #instagram during november 2019 💙💬

1.@olympiacosfc 2,98M

2.@PAOK_FC 1,84M

3.@AEK_FC_OFFICIAL 977K

4.@paofc_ 519K

5.@ARIS__FC 264K pic.twitter.com/zfBH7WEqt1

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) December 3, 2019