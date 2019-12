Αντετοκούνμπο και Ντόντσιτς οι κορυφαίοι του μήνα

O Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Λούκα Ντόντσιτς είναι από τα πιο «hot» ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ αυτή τη στιγμή, φτάνοντας σε μια σπουδαία διάκριση.

Ο Έλληνας άσος και ο νεαρός Σλοβένος αναδείχτηκαν πολυτιμότεροι παίκτες για τον μήνα Νοέμβριο, σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα, ξεχωρίζοντας με τις επιδόσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο MVP του NBA μετράει 30,8 πόντους, 13,4 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ σε 21 ματς με τους Μπακς, με τα «ελάφια» να έχουν το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 18-3.

Από τη μεριά του ο Σλοβένος αστέρας των Μάβερικς, οδηγεί την ομάδα του με 30,6 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 9,6 ασίστ σε 19 ματς, με ρεκόρ 13-6.

Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά στα χρονικά, που δύο Ευρωπαίοι παίκτες αναδεικνύονται παίκτες του μήνα σε Ανατολή και Δύση, με τους δύο άσους να γράφουν ιστορία.

The Kia NBA Players of the Month for October/November! #KiaPOTM

East: @Giannis_An34 (@Bucks)

West: @luka7doncic (@dallasmavs) pic.twitter.com/1KzeAjDIEN

— NBA (@NBA) December 3, 2019