Πάρτι στο twitter με τον τον Τσίπρα που ξαναφοράει το κοστούμι της επανάστασης

Δεν σταματά να διαμηνύει πως θα βρεθεί στη μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο, ο Αλέξης Τσίπρας, εκείνος που ως πρωθυπουργός «τσάκιζε» τις πορείες με τα ΜΑΤ.

Η είδηση πως ο Τσίπρας θυμήθηκε την πορεία του Πολυτεχνείου έκανε χτες τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Την είδηση αρχικά επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης του στο Facebook, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Ρήγας, αναφέροντας πως «Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται αύριο στην πορεία και θα τεθεί επικεφαλής στο μπλοκ του κόμματος».

Ωστόσο ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να επαναλάβει την απόφαση του, ότι δηλαδή θα δώσει κι εκείνος το «παρών» στην πορεία.

(…) θα είμαστε εκεί κυρίως για να στείλουμε μήνυμα αντίστασης στο κύμα της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης αλλά και σε όσους έχουν προεξοφλήσει ότι ήρθε το τέλος της ιστορίας», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ομως, η στάση του αυτή είναι σφοδρά αντίθεση με τις αποφάσεις του ως πρωθυπουργός.

Όταν δηλαδή όχι μόνο έβαζε τα ΜΑΤ να διαλύουν βίαια ειρηνικές πορείες για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, αλλά και να συλλαμβάνουν πρώην συντρόφους του.

Φαίνεται πως ξεχνά πως όταν ήταν πρωθυπουργός τα ΜΑΤ προσήγαγαν ειρηνικούς διαδηλωτές στην Πάτρα.

Ξεχνά τη στιγμή που τα ΜΑΤ στην πορεία του Πολυτεχνείου το 2017 εξαπέλυαν επίθεση σε διαδηλωτές και τους σαπίζουν στο ξύλο.

Ξεχνά επίσης την αναίτια επίθεση των ΜΑΤ, ένα χρόνο μετά, στην πορεία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου άνθρωποι πεσμένοι κάτω είχαν τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ηταν τότε που οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών προς τους διαδηλωτές, ξεκινώντας την ένταση και πετώντας στην συνέχεια κρότου λάμψης.

Ήταν τότε που οι φωτογράφοι με τις φωτογραφικές μηχανές τους στο χέρι –κάνοντας εμφανές το επάγγελμά τους- πλησίαζαν τον έναν τραυματία, αλλά οι δυνάμεις των ΜΑΤ αντί να το σεβαστούν, έκαναν χρήση χημικών εναντίον τους.

Ξεχνά επίσης πως πέρσι έστειλε στην πορεία τον σύντροφό του, Νίκο Παππά, ο οποίος στη συνέχεια δήλωνε πως πήγε στη διαδήλωση με καθαρή συνείδηση.

Ήταν ο Νίκος ο Παππάς όμως που πριν λίγο καιρό είχε παρευρεθεί σε δεξίωση στον Λευκό Οίκο, με γραβάτα και είχε δειπνήσει μάλιστα με τον γιο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Πάντως οι χρήστες του διαδικτύου δεν ξεχνούν, ούτε τον Νίκο τον Παππά, αλλά ούτε τον Αλέξη Τσίπρα.

Και συγκεκριμένα δεν ξεχνούν την… τρυφερή σχέση που είχε αναπτύξει ως πρωθυπουργός με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατακλύζοντας τον με επαίνους και κάνοντας ακόμη μία θεαματική kolotumba, την ώρα που στο παρελθόν τον αποκαλούσε «κακό».

Από τον «κακό» Τραμπ λοιπόν, στα «πήγαινε- έλα» στον Λευκό Οίκο και από εκεί στην πορεία έξω από την Αμερικάνικη πρεσβεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Αυτός είναι ο Τσίπρας.

«Ο αρχηγός της Αξ. Αντιπολίτευσης κος Τσίπρας θα τεθεί επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία για το Πολυτεχνείο με τον συναγωνιστή & σύντροφο του κο Καμμένο, ενώ μετά την άφιξη της πορείας στην Αμερικάνικη Πρεσβεία θα έχει συνάντηση με τον φίλο του κο Πρέσβη.»

