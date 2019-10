Απασφάλισε ο Τραμπ : Καυγάς παιδιών η μάχη Τούρκων-Κούρδων

Εκατοντάδες άμαχοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τις πρώτες οκτώ ημέρες της τουρκικής εισβολής στη βόρεια Συρία, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες είναι εκτοπισμένοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Για τον εγωκεντρικό, όμως, πρόεδρο των ΗΠΑ όλα αυτά είναι μόνο σαν… ένας καυγάς παιδιών σε μια αυλή.

Με αυτόν τον τρόπο και εν μέσω αυτοαποθέωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία ως έναν καυγά ανάμεσα σε παιδιά (όπου παιδιά οι Τούρκοι και οι Κούρδοι), τα οποία πρέπει να αφήσεις για λίγο να τσακωθούν και μετά να τα χωρίσεις. Τι κι αν στον «καυγά» αυτόν, χάνονται αθώοι; Για τον Τραμπ μόνο ένα έχει σημασία: να μην πεθάνουν Αμερικανοί.

«Κάποιες φορές πρέπει να τους αφήσεις να τσακωθούν. Σαν δύο παιδιά σε μια αυλή, έπειτα τα χωρίζεις» είπε χαρακτηριστικά, σε ομιλία του στο Ντάλας των ΗΠΑ, αναφερόμενος στις τουρκικές και κουρδικές δυνάμεις.

Αφού «τσακώθηκαν για κάποιες ημέρες, πήγαμε εκεί και είπαμε: »Θέλουμε ένα διάλειμμα»» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Μάλιστα, έπειτα και από την επιστολή που ο ίδιος απέστειλε στον Ερντογάν, είπε ότι ο τούρκος πρόεδρος ήταν «ένας gentleman, κατάλαβε. Αλλά χωρίς λίγη σκληρή αγάπη, δεν θα είχαμε ποτέ αυτήν τη συμφωνία».

WATCH: President Trump on Turkey attacking the Kurds: «Sometimes you have to let them fight, like two kids in a lot. You have to let them fight, and then you pull them apart!» pic.twitter.com/rSgu1U3ERu

Από τις δηλώσεις του Τραμπ δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά και το ρεσιτάλ εθνικισμού, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος παρέβλεψε τους άμαχους νεκρούς Κούρδους και ενδιαφέρθηκε μόνο για τα δικά του στρατεύματα.

«Χωρίς να χυθεί ούτε μια σταγόνα αμερικανικού αίματος, ούτε μια σταγόνα, συμφωνήσαμε όλοι σε μια παύση, ή μια κατάπαυση του πυρός, στην περιοχή των συνόρων της Συρίας» με την Τουρκία, είπε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με την Αγκυρα έκανε λόγο για «σπουδαία ημέρα» για τις ΗΠΑ. «Έχουμε μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας πέντε ημερών» δήλωσε ο Τραμπ από το Φορτ Ουόρθ στο Τέξας.

«Πήραμε όλα όσα θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε ποτέ» είπε ο ίδιος.

«Οι Κούρδοι είναι απίστευτα χαρούμενοι με αυτήν τη λύση» συμπλήρωσε, διατυπώνοντας την ικανοποίησή του. Ο ίδιος σημείωσε ότι θα αρθούν «πολύ σύντομα» οι κυρώσεις και οι δασμοί σε βάρος της Άγκυρας, επισημαίνοντας πως οι κυρώσεις δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Trump seems to think he’s achieved some historic longterm peace deal between Turkey and the Kurds.

«This An amazing outcome,» he says. «This was something they’ve been trying to get for 10 years.»pic.twitter.com/hiGoUsKnx2

— Raf Sanchez (@rafsanchez) October 17, 2019