Brexit : Οσο απομακρύνεται η συμφωνία τόσο καταρρέει η στερλίνα

Όλο και πιο βαθιά στην αβεβαιότητα βυθίζεται η Βρετανία, τη στιγμή που η στερλίνα υποχώρησε σε χαμηλό μηνός έναντι του ευρώ απόρροια των αναφορών ότι οι συνομιλίες για το Brexit μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται κοντά σε κατάρρευση.

Μια συμφωνία είναι ουσιαστικά αδύνατη καθώς η γερμανίδα καγκελάριος, Άγκελα Μέρκελ, δήλωσε στον βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην τελωνειακή ένωση της ΕΕ, δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ίδια πηγή τόνισε πως η Μέρκελ μίλησε με τον Τζόνσον σήμερα το πρωί και ξεκαθάρισε ότι μια συμφωνία είναι «εξαιρετικά απίθανη».

Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,5% στο χαμηλό εβδομάδας του 1,2226 δολαρίου και σημείωσε πτώση άνω του 0,7% έναντι του ευρώ, αγγίζοντας το επίπεδο των 89,93 πενών – το χαμηλότερο από τις 9 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τουσκ είχε… σηκώσει για λογαριασμό της ΕΕ το γάντι, κατηγορώντας τον βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, ότι παίζει με «το μέλλον της Ευρώπης» με ένα «ανόητο παιχνίδι αλληλοκατηγοριών» για τις ευθύνες της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

«Μπόρις Τζόνσον, το διακύβευμα δεν είναι να κερδηθεί ένα ανόητο παιχνίδι αλληλοκατηγοριών. Το διακύβευμα είναι το μέλλον της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και η ασφάλεια και τα συμφέροντα των λαών μας. Δεν θέλετε συμφωνία, δεν θέλετε παράταση, δεν θέλετε να ανακληθεί (το διαζύγιο), quo vadis;», έγραψε ο Τουσκ στο Twitter.

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?

— Donald Tusk (@eucopresident) October 8, 2019