Brexit : Ο Τζόνσον θα ζητήσει αναβολή αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα αποστείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας αναβολή του Brexit, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία διαζυγίου έως τις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με κυβερνητικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε σκωτσέζικο δικαστήριο.

Τον περασμένο μήνα, βουλευτές της αντιπολίτευσης αλλά και αντάρτες από το ίδιο το Συντηρητικό Κόμμα του Τζόνσον ψήφισαν νόμο που αναγκάζει τον Τζόνσον να ζητήσει να καθυστερήσει το Brexit εάν δεν καταλήξει σε συνθήκη αποχώρησης μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί ένα καταστροφικό, όπως το χαρακτηρίζουν, Brexit χωρίς συμφωνία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, ωστόσο δεσμεύθηκε ότι δεν θα ζητήσει αναβολή και ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ σε κάθε περίπτωση στις 31 Οκτωβρίου, χωρίς να εξηγεί την προφανή αντίθεση των δηλώσεών του.

Οι αντίπαλοί του υποψιάζονται ότι θα επιδιώξει κάποιου είδους νομική οδό διαφυγής ή θα προσπαθήσει να πιέσει την ΕΕ να αρνηθεί να συμφωνήσει σε ένα αίτημα αναβολής.

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει πολλά ερωτήματα τόσο στους πολιτικούς αναλυτές, όσο και στους αντιπάλους του Τζόνσον. Πολλοί θεωρούν ότι στα έγγραφα αυτά επιβεβαιώνεται απλά η δέσμευση της κυβέρνησης να τηρήσει την νομοθεσία.

Οι περισσότεροι σχολιάζουν το γεγονός ότι για άλλη μία φορά ο Βρετανός πρωθυπουργός άλλα λέει και άλλα πράττει.

Ο ίδιος ο Τζόνσον πάντως ανέβασε ένα βίντεο με… το νήπιο – Μεγάλη Βρετανία να κάνει τα πρώτα του βήματα εκτός της ΕΕ. Στην ανάρτησή του γράφει: «Ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Ας ολοκληρώσουμε το Brexit».

Σήμερα, σε δικαστήριο της Σκωτίας, ξεκίνησε η νομική προσπάθεια των αντιπάλων του Brexit.

Καταφεύγοντας σε δικαστήριο της Σκωτίας, οι «εχθροί» του Μπόρις Τζόνσον προσπαθούν να εξασφαλίσουν εντολή που να τον αναγκάζει να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία ή να πείσουν τους δικαστές να αποστείλουν επιστολή στην ΕΕ εκ μέρους του ζητώντας την αναβολή. Ζητούν επίσης το δικαστήριο να επιβάλει ποινές «όπως πρόστιμο και φυλάκιση», εάν ο Τζόνσον δεν συμμορφωθεί.

Σε έγγραφα που κατατέθηκαν στο σκωτσέζικο δικαστήριο, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο Τζόνσον δέχθηκε πως είναι υποχρεωμένος να αποστείλει επιστολή στην ΕΕ με το αίτημα της καθυστέρησης του Brexit και ότι, εάν δοθεί αναβολή, θα συμφωνήσει και η Βρετανία σε αυτή.

«Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί καμία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται…θα αποστείλει επιστολή με τη μορφή που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα, όχι αργότερα από την 19η Οκτωβρίου του 2019», ανέφερε το έγγραφο που αναρτήθηκε στο Twitter από τον Τζο Μόγκαμ, δικηγόρο που συμμετέχει στην υπόθεση σε βάρος του Τζόνσον.

Here are the paragraphs Aidan O’Neill QC, Counsel for @DaleVince, @joannaccherry and myself, has just read out. They are from the written case of the Prime Minister and if the Prime Minister promises the court he will comply we need take no further time. Why will he not? pic.twitter.com/YnYLJ0iMhn

— Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) October 4, 2019