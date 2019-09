Έλον Μασκ : Εκτόξευση του διαστημοπλοίου μας σε 1-2 μήνες

Σε 1-2 μήνες θα εκτοξευτεί το διαστημόπλοιο της Space X, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρίας και δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το διαστημόπλοιο θα εκτοξευτεί σε 1-2 μήνες, πετώντας σε ύψος 20 χλμ περίπου πάνω από τη Γη. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του, αυτό το διαστημόπλοιο θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να κατοικήσει άλλους κόσμους!

«Αυτό το πράγμα θα απογειωθεί σε 1-2 μήνες, θα πετάξει στα 65.000 πόδια, περίπου 20 χλμ, και θα έρθει πίσω και θα προσγειωθεί» είπε χαρακτηριστικά ο Μασκ.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei

