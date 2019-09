ESM : Παύει να εκδίδει ομόλογα υπό το βρετανικό δίκαιο, λόγω Brexit

O ESM ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει από την 1η Οκτωβρίου να εκδίδει ομόλογα σε ευρώ υπό το βρετανικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες ομολόγων στην ευρωζώνη.

#ESM/#EFSF Investor Newsletter no. 33: ESM will issue under Luxembourgish law https://t.co/dgHTkr47jb pic.twitter.com/kUZTT1F5Oj

