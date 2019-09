ΗΠΑ – Σαουδική Αραβία: Δείχνουν Ιράν για την επίθεση στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Νέο «αγκάθι» στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν αποτελεί η επίθεση το Σάββατο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε δύο πετρελαϊκά εργοστάσια της σαουδαραβικής εταιρείας Aramco. Παρόλο που την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβαν η οργάνωση των Χούτι στην Υεμένη, ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία επιμένουν ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκεται το Ιράν.

Το Ιράν, του οποίου οι αντάρτες Χούτι είναι γνωστοί σύμμαχοι, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις αυτές.

Για να υποστηρίξουν τις κατηγορίες τους κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από δορυφόρο, καθώς και πληροφορίες από κατασκόπους τους.

Ανώνυμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ υποστηρίζουν σε γνωστά διεθνή μέσα ότι η κατεύθυνση και το μέγεθος των επιθέσεων δεν σηματοδοτούν απαραίτητα την ανάμειξη των Χούτι.

Ένας από αυτούς τους αξιωματούχους εξήγησε ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δέχθηκαν πλήγματα σε 19 σημεία και ότι οι επιθέσεις προήλθαν από τα δυτικά – βορειοδυτικά. Η περιοχή που ελέγχεται από τους Χούτι στην Υεμένη ελέγχεται βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αρχές των ΗΠΑ θεωρούν ότι τα βλήματα θα μπορούσαν να έχουν προέλθει είτε από τα βόρεια του Περσικού Κόλπου, είτε από το Ιράν, είτε από το Ιράκ.

Εικόνες από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις δείχνουν ότι πράγματι έχει καταστραφεί η δυτική πλευρά τους.

Ο υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός που μάχεται εναντίον του κινήματος Χούτι στην Υεμένη δήλωσε σήμερα πως η επίθεση σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκε με ιρανικά όπλα και δεν προήλθε από την Υεμένη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλικι είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Ριάντ πως η έρευνα για την επίθεση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η ομάδα Χούτι, συνεχίζεται και οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν την τοποθεσία εκτόξευσης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, Μάρτιν Γκρίφιθς, δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πως δεν είναι «απολύτως σαφές» ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση αλλά πρόσθεσε πως αυτή αύξησε τις πιθανότητες μιας περιφερειακής σύγκρουσης.

«Δεν είναι απολύτως σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση, αλλά το γεγονός πως η Άνσαρ Αλλάχ έχει αναλάβει την ευθύνη είναι αρκετά άσχημο», είπε ο Γκρίφιθς στο ΣΑ χρησιμοποιώντας την επίσημη επωνυμία της ομάδας Χούτι της Υεμένης. «Αυτό το εξαιρετικό σοβαρό περιστατικό καθιστά τις πιθανότητες μιας περιφερειακής σύγκρουσης πολύ πιο υψηλές», είπε.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Κέλι Κραφτ, δήλωσε στο ΣΑ πως οι πληροφορίες που υπάρχουν για την επίθεση «δείχνουν πως η ευθύνη ανήκει στο Ιράν» και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η επίθεση έγινε από την Υεμένη.

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Βρετανίας στα Ηνωμένα Έθνη Κάρεν Πιρς δήλωσε στο 15μελές ΣΑ: «Εξακολουθούμε να αξιολογούμε το τι συνέβη και ποιος είναι υπεύθυνος για τις επιθέσεις. Όταν αυτό καθοριστεί θα συζητήσουμε με τους εταίρους μας πώς θα προχωρήσουμε με υπεύθυνο τρόπο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Tραμπ αμφισβήτησε σήμερα τον ισχυρισμό του Ιράν ότι δεν έχει καμία σχέση με τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Σαββατοκύριακο σε ένα τεράστιο εργοστάσιο πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

«Θυμηθείτε όταν το Ιράν κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος λέγοντας εν γνώσει του πως ήταν στον ‘εναέριο χώρο’ του όταν, στην πραγματικότητα, δεν ήταν καθόλου κοντά. Επέμειναν σθεναρά σε αυτή την ιστορία ξέροντας ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Τώρα λένε ότι δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση στη Σαουδική Αραβία. Θα δούμε;» έγραψε ο Τραμπ σε ένα μια ανάρτηση στο Twitter.

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019