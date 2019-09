Εκτοξεύτηκε το πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις στη Σ. Αραβία – Στο κόκκινο οι ευρωαγορές

FILE PHOTO: A PetroChina worker inspects a pump jack at an oil field in Tacheng, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China June 27, 2018. REUTERS/Stringer/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

Η τιμή του πετρελαίου ανήλθε σήμερα σε υψηλό τετραμήνου (σ.σ. και όχι εξαμήνου, όπως είχε μεταδώσει εσφαλμένα νωρίτερα το πρακτορείο Reuters) ύστερα από τις επιθέσεις το σαββατοκύριακο σε εγκαταστάσεις αργού στη Σαουδική Αραβία που προκάλεσαν φόβους για την τροφοδοσία της αγοράς. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο μπρεντ κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 20% κάποια στιγμή νωρίτερα σήμερα ενώ τα αντίστοιχα για το αμερικανικό αργό ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 16%. Οι τιμές του μπρεντ και του αμερικανικού αργού ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάιο. Ωστόσο, υποχώρησαν από τα υψηλά τους επίπεδα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε τη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας για να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία. Στις 09:40 ώρα Ελλάδας, τα futures για το μπρεντ κατέγραψαν άνοδο 10% στα 66,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού ενισχύθηκε κατά 9% στα 59,82 δολάρια το βαρέλι. Ο Τράμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για πιθανή απάντηση στα χτυπήματα στις σαουδαραβικές εγκαταστάσεις, που διέκοψαν την εξόρυξη 5,7 εκατομμυρίων βαρελιών αργού, ήτοι σχεδόν του 50% του συνόλου της παραγωγής ή πάνω από το 5% του παγκόσμιου εφοδιασμού. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τους φόβους για ένταση στη Μέση Ανατολή και την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, στρέφοντας τους επενδυτές στα λεγόμενα ασφαλή καταφύγια, με την τιμή του χρυσού να αυξάνεται κατά 1% στα 1.503,4 δολάρια η ουγγιά. Στο κόκκινο οι ευρωαγορές Πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις ύστερα από τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και τα αδύναμα στοιχεία από την Κίνα που έπληξαν το ενδιαφέρον των επενδυτών για ρίσκο. Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) το σαββατοκύριακο, που διέκοψαν την άντληση 5,7 εκατ. βαρελιών αργού, ήτοι πάνω από το 5% του παγκόσμιου εφοδιασμού, οδήγησαν νωρίτερα τις τιμές του αργού σε άλμα σχεδόν 20%, με τον δείκτη των εταιριών πετρελαίου και αερίου να ενισχύεται κατά 3%. Οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών κινούνταν πτωτικά, με τις Ryanair Holdings, Air France KLM SA και EasyJet να σημειώνουν πτώση άνω του 4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στην Κίνα, η οικονομική επιβράδυνση επιδεινώθηκε τον Αύγουστο, με τη βιομηχανική παραγωγή να αυξάνεται με τον ασθενέστερο ρυθμό των τελευταίων 17 και πλέον ετών εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων στο εμπόριο με τις ΗΠΑ και μείωσης της εγχώριας ζήτησης. Στις 10:10 ώρα Ελλάδας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,5%, με τις γερμανικές μετοχές, που επηρεάζονται εύκολα από τις εξελίξεις στο εμπόριο, να υποχωρούν κατά 0,6%. Ο βρετανικός δείκτης FTSE σημείωσε τις μικρότερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 0,07%, χάρη στην ενίσχυση των μετοχών των πετρελαϊκών κολοσσών BP και Shell. Ηπια πτωτικά το ΧΑ Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, εν μέσω πτωτικού κλίματος των ευρωπαϊκών αγορών, στον απόηχο της αύξησης των γεωπολιτικών κινδύνων και της μεγάλης αύξησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 853,80 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,37%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 4,55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,13%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ(+1,51%), της Motor Oil(+1,27%), της Τιτάν (+0,54%) και της Lamda Development(+0,50%). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines(-2,26%), της Ελλάκτωρ(-1,97%), της ΑΔΜΗΕ(-1,89%), της Εθνικής(-1,81%) και της Πειραιώς(-1,74%). Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι δείκτες των Πρώτων Υλών (+3,14%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+1,04%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες των Ταξιδιών (-0,99%) και των Τραπεζών(-0,92%). Ανοδικά κινούνται 20 μετοχές, 35 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές:Αλουμύλ+4,32% και Ιντερτέκ+2,80%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -9,03%Mermeren -6,09% Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ