Κομισιόν: Αντιδράσεις για τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του Μαργαρίτη Σχοινά

Μπορεί η σύνθεση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποκαλύφθηκε από την εκλεγείσα πρόεδρο Ούρσουλα Φον Ντερ Λαίεν την Τρίτη και που παρέχει τα πρώτα στοιχεία για το πώς η Γερμανίδα πολιτικός σκοπεύει να διοικήσει το όργανο χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα πέντε χρόνια να σχολιάστηκε από πολλούς ως μία πιθανή επίδειξη δύναμης, ωστόσο ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες αντιδράσεις από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αντιδράσεις για τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του Σχοινά

Ο λόγος αφορά εμμέσως και τον νέο αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά,ο οποίος από επικεφαλής εκπροσώπου Τύπου τοποθετήθηκε στη θέση-κλειδί για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Οι έντονες αντιδράσεις δεν αφορούν την επιλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αλλά τον τίτλο που έδωσε στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει ο Μαργαρίτης Σχοινάς και που καλύπτει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα των τελευταίων ετών για την ΕΕ, ιδιαίτερα μετά την εισροή αιτούντων άσυλο το 2015 και 2016.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσαν ότι ο τίτλος του χαρτοφυλακίου που δόθηκε στον Μαργαρίτη Σχοινά, ονόματι «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής» αντικατοπτρίζει τη γλώσσα της ακροδεξιάς και αφήνει να εννοηθεί ότι οι Ευρωπαίοι απειλούνται από την άφιξη προσφύγων.

Ευρωβουλευτές στέλνουν οργισμένη επιστολή στην Πρόεδρο

Η Καριμά Ντελί, Γαλλίδα ευρωβουλευτής και επικεφαλής της επιτροπής μεταφορών, έγραψε στο Twitter ότι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να σταλεί επιστολή στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με την οποία θα της ζητούν να αλλάξει τον τίτλο του χαρτοφυλακίου του Μαργαρίτη Σχοινά.

Ούρσουλα ξανασκεφτείτε το

Η Ολλανδή ευρωβουλευτής, Σοφι Βελντ που ανήκει στην ομάδα συμμαχίας των Φιλελευθέρων κάλεσε την Πρόεδρο να το ξανασκεφτεί. Όπως δήλωσε η ίδια ο τίτλος είναι προκλητικός και αυτό φαίνεται και από την επιστολή που έστειλε η Ούρσουλα στον Σχοινά.

Η επιστολή διορισμού προς τον Σχοινά μιλά για ανάγκη για «εργαζόμενους» που θα πρέπει να ευημερούν για την σωστή διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης, για την ενσωμάτωση των προσφύγων αλλά και την διασφάλιση της συνοχής και της στενότητας των κοινοτήτων μας.

«Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι χτισμένος γύρω από την αλληλεγγύη, την ειρήνη του μυαλού και την ασφάλεια»,υπογραμμίζεται στην επιστολή. «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να μετριάσουμε τους φόβους και τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της παράνομης μετανάστευσης στην οικονομία και την κοινωνία μας».

Τι αναφέρει εκπρόσωπος της Φον Ντερ Λάιεν

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λαίεν ανέφερε πως η ομάδα της θα σκεφτεί προσεκτικά όλα τα επιχειρήματα των ευρωβουλευτών και δεν θα προχωρήσει σε βιαστικές αποφάσεις για το αν πρέπει να παραμείνει ή όχι ο τίτλος στο χαρτοφυλάκιο του Μαργαρίτη Σχοινά.

Πάντως σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ούτε ο Μαργαρίτης Σχοινάς χρησιμοποιεί τον τίτλο αυτό στο βιογραφικό του στο Twitter, καθώς περιγράφει εαυτόν ως «υποψήφιο επίτροπο χρησιμοποιώντας hashtags το μεταναστευτικό, την ασφάλεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον πολιτισμό».

Ευρωπαϊκός τρόπος ζωής- Πως προέκυψε ο τίτλος

Ο τίτλος του χαρτοφυλακίου στα γερμανικά είναι Schützen, was Europa ausmacht και σημαίνει «Προστασία Οσων Συνιστούν την Ευρώπη».

Με τον τρόπο αυτό η νέα επικεφαλής της Κομισιόν ανοίγει μια χρήσιμη συζήτηση στην Ευρώπη και πιθανότατα ο τίτλος παραπέμπει στις προτεραιότητες της γερμανικής Δεξιάς (από όπου προέρχεται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) και η οποία συνδέει τη μετανάστευση με την προστασία της Leitkultur, της κυρίαρχης κουλτούρας.

Πράσινοι εναντίον …Μαργαρίτη Σχοινά

Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες η αριστερή εφημερίδα Tageszeitung επισημαίνει: «Θα αντιμετωπίζει η ΕΕ μελλοντικά τους πρόσφυγες ως ‘απειλή για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’; Αυτό το ερώτημα έχει προκαλέσει σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στην επόμενη πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες ζητούν αλλαγές στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο νέος Επίτροπος Μετανάστευσης Μαργαρίτης Σχοινάς. Ιδιαίτερα οι Πράσινοι αντιδρούν έντονα.

Σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, το βράδυ της Τρίτης, πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το νέο χαρτοφυλάκιο που δημιούργησε η Φον Ντερ Λάιεν για τον συντηρητικό Έλληνα.

Ονομάζεται ‘Protecting our European way of life’, δηλαδή ‘Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’ (…). Η επικεφαλής των Πρασίνων Σκα Κέλερ «απηύθυνε επιστολή, στην οποία αναφέρει ότι ‘προκαλεί φόβο’ η διατύπωση της Φον Ντερ Λάιεν».

Διεθνή ΜΜΕ

Σύμφωνα με την Tageszeitung»ο Σχοινάς θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο θα εξετάσει τους νέους Επιτρόπους από τα τέλη Σεπτεμβρίου και σίγουρα θα απορρίψει κάποιον από αυτούς».

Όπως μεταδίδει η Γερμανική Ραδιοφωνία (DLF) «εκπρόσωπος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απέρριψε την κριτική και εξήγησε ότι πρόκειται για μία ευρύτερη πολιτική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τον σεβασμό των αξιών, τη δημοκρατία, την αναπτυξιακή συνεργασία και τη διασυνοριακή καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Γαλλικό Πρακτορείο: Η κριτική δεν αφορά στο πρόσωπο του Σχοινά

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες σημειώνει ότι η κριτική «δεν αφορά στο πρόσωπο» του Μαργαρίτη Σχοινά, ωστόσο, «το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες του 57χρονου υποψηφίου αντιπροέδρου της νέας Κομισιόν επιγράφονται ‘Προστατεύοντας τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής’ προκάλεσε κριτική σε Πράσινους και Σοσιαλδημοκράτες, με δεδομένη την τάση απομονωτισμού στην πολιτική για το προσφυγικό.

Εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας κατηγόρησε την Κομισιόν ότι οικειοποιείται τη γλώσσα των ακραίων δεξιών. Αναμένεται ότι στην ακρόαση (ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου) θα τεθούν αρκετά ερωτήματα επ’ αυτού».