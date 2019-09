Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αντιπρόεδρος της Κομισιόν – «Είμαι ενθουσιασμένος, έτοιμος για δουλειά»

Το χαρτοφυλάκιο για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που διακινούνταν από το πρωί, σύμφωνα με τις οποίες ο έλληνας πρώην επίτροπος θα τοποθετούνταν σε θέση αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η εκλεγμένη πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο πρώην επικεφαλής υπεύθυνος Τύπου της Ομάδας Γιούνκερ θα είναι και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα είναι ένας από τους οκτώ αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιπρόεδροι αναλαμβάνουν, επίσης, ο Φρανς Τίμερμανς, η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο Γιόσεπ Μπορέλ, η Βέρα Γιούροβα, ο Μάρος Σέφκοβιτς και η Ντουμπάβκα Σούιτσα.

Προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους όλοι οι επίτροποι θα πρέπει να λάβουν την έγκριση των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα την 1η Νοεμβρίου.

Στην πρώτη του δήλωση, ο κ. Σχοινάς αναφέρει πως είναι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνει να διοριστεί ως αντιπρόεδρος της ΕΕ για την Προστασία του Τρόπου Ζωής, χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει τη μετανάστευση, την ασφάλεια, την εργασία και την εκπαίδευση.

«Είμαστε έτοιμοι για δουλειά για το πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες σε πραγματικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους» προσθέτει.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 10, 2019