Γλέντι στα social media με τη νέα ατάκα Τσίπρα στα αγγλικά

Καλή επιτυχία ευχήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέλη της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενόψει των προκλήσεων που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Ωστόσο η ευχή του δεν πήγε όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένα ακόμη πάρτι στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας τους ευχήθηκε στα αγγλικά λέγοντας «I wish good success in their job», μεταφράζοντας απευθείας από τα ελληνικά.

Σας είχε λείψει;

Τσίπρας: I wish good success in their job pic.twitter.com/xXhVgrukEv — Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) September 8, 2019

Η Ομάδα Αλήθειας ανέβασε το βίντεο και χρήστες των social media έκαναν «πάρτι» με τα «αγγλικά Τσίπρα».

Το ειρωνικό σχόλιο της ΝΔ

Με αφορμή αυτό το βίντεο, η ΝΔ σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο CNBC, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (μιλώντας επίσης στα αγγλικά) δήλωσε πως παραμένει αντισυστημικός.

«Ο κ. Τσίπρας εξακολουθεί να διακινεί ανύπαρκτες και παγκοσμίως άγνωστες «επιτυχίες» του. Τίποτα από όσα διακινεί εκ των υστέρων και απελπισμένα δεν ισχύει», σχολίασαν κύκλοι της ΝΔ για τα λεγόμενα του κ. Τσίπρα.

«Ψέματα έλεγε ως κυβέρνηση, ακόμη μεγαλύτερα ψέματα λέει και ως αντιπολίτευση. Του ευχόμαστε good success. ΥΓ: Αναζητήσαμε το επίμαχο απόσπασμα στο CNBC, αλλά το μόνο μέρος που το βρήκαμε, ήταν το site του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άραγε;», ανέφεραν οι ίδιες πηγές της ΝΔ.