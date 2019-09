Μουντομπάσκετ: Σοβαρεύτηκε στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε η Αργεντινή

Η Αργεντινή με κορυφαίο τον Λουίς Σκόλα, ο οποίος ανέβηκε στη 2η θέση των σκόρερ όλων των εποχών σε Παγκόσμια Κύπελλα, επικράτησε της Νιγηρίας με 94-81 και θα παίξει την πρωτιά του ομίλου απέναντι στην Ρωσία.

Η εμπειρία των Αργεντινών στα κρίσιμα σημεία του ματς έκανε τη διαφορά, παρόλο που οι Νιγηριανοί παρουσιάστηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.

Η παλιοσειρά, Λουίς Σκόλα, ήταν ο κορυφαίος των Αργεντινών καθώς είχε 23 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση Πατρίσιο Γκαρίνο με 17 πόντους και Φακούντο Καμπάτσο με 14 πόντους και 8 ασίστ.

Ο Τζος Οκόγιε ήταν ο κορυφαίος των ηττημένων με 18 πόντους, ενώ ο Νουόρα είχε 12 πόντους.

