Αδ. Γεωργιάδης: Στις 4 Οκτωβρίου ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό

Policy Statements of the new Greek Government (Day 3), at the Greek Parliament, in Athens, July 22, 2019. / Προγραμματικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης (Μέρα 3η), στη Βουλή, Αθήνα, 22 Ιουλίου, 2019

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 θα γίνει ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό προκειμένου να τηρηθεί η διεθνής νομοθεσία των 35 ημερών από την έκδοση της ΚΥΑ. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα είπε: «Η ΚΥΑ για το καζίνο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και σε μια μεγαλύτερη ΚΥΑ περί της χωροθέτησης και πολεοδόμησης όλου του πάρκου. Όμως επιλέξαμε να την ξεχωρίσουμε γιατί δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το καζίνο και θα είχαμε μεγάλη καθυστέρηση. Κινηθήκαμε έτσι ώστε ο διαγωνισμός να γίνει στην ώρα του, με μια πολύ μικρή αναβολή. Από 30 Σεπτεμβρίου θα πάει 4 Οκτωβρίου για να τηρήσουμε τη διεθνή νομοθεσία των 35 ημερών από την έκδοση της ΚΥΑ». Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανέφερε πως οι συναρμόδιοι υπουργοί «ανακάλυψαν» ότι οι νομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν για την έκδοση αυτών των ΚΥΑ ήταν πάνω από 500. «Για να γίνουν χρειάζονταν χρόνια. Εμείς το κάναμε σε λιγότερο από δυο μήνες. Είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη αλλά κυρίως της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Αυτή η κυβέρνηση διέπεται από μια συναντίληψη. Δεν υπάρχουν «καπετανάτα», άλλα να θέλει ο ένας υπουργός άλλα να θέλει ο άλλος. Όλοι μαζί εργαζόμαστε για έναν κοινό σκοπό. Φτιάξαμε ένα σύστημα εδώ στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων που θα το αξιοποιήσουμε και στο μέλλον. Ένα πραγματικό «fast track» όπως απεδείχθη, όπου έρχονται εδώ όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και όλες οι εκκρεμότητες λύνονται επιτόπου. Δεν υπάρχει αυτό που συνήθως γίνεται «στέλνω χαρτί στην τάδε διεύθυνση και περιμένω να απαντήσει». Η τάδε διεύθυνση ήταν εδώ και απαντούσε επιτόπου». Creta Farms Σε ερώτηση για το μέλλον της Creta Farms, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι θέμα των δυο μετόχων να αποφασίσουν «εάν θέλουν η εταιρία να προχωρήσει στην εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή εν λειτουργία ή κλειστή» Συγκεκριμένα ανέφερε: «Δεν υπάρχει μέρα που δεν έχω ασχοληθεί με αυτήν την υπόθεση. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι κυρίως προς τους εργαζομένους. Εγώ παρέλαβα το υπουργείο στις 7 Ιουλίου και δυστυχώς, τη μεγάλη ζημιά η εταιρία την είχε πάθει από πριν. Εμείς δεν «κρυφτήκαμε» και βοηθήσαμε να γίνει το περίφημο MOU, βάσει του οποίου «άνοιξαν» οι τράπεζες το factoring και τις εγγυητικές επιστολές. Όταν υπεγράφη, όμως, το MOU ήταν ήδη αργά. Η εταιρία είχε ήδη εξαντλήσει όλη της την αποθήκη και άρα στην πραγματικότητα δεν είχε παραγωγή για να έχει factoring άξιο λόγου. Άρα, η εταιρία στην πραγματικότητα δεν ήθελε μόνο factoring και εγγυητικές επιστολές, ήθελε και νέο κεφάλαιο και νέο δανεισμό. Το να πας στις τράπεζες και να ζητήσεις να δώσει φρέσκο χρήμα την ίδια ώρα που συζητάμε για στρατηγικό επενδυτή, δεν είναι μια εύκολη απόφαση για τις τράπεζες». Σημείωσε ότι ο ίδιος έχει πιέσει τις τράπεζες πολύ περισσότερο του θεσμικού του ρόλου -εφόσον ικανοποιηθεί το νομικό θέμα των εξασφαλίσεων- για να δοθεί το rescue capital και να μείνει εν λειτουργία η εταιρία και τόνισε: «Όμως την απόφαση δεν την παίρνει ο Υπουργός εδώ, την παίρνουν οι μέτοχοι. Η εταιρία αργοπεθαίνει εάν δεν πάρουν γρήγορα αποφάσεις οι αδελφοί Δομαζάκη. Είναι καθαρά θέμα των δυο μετόχων να αποφασίσουν εάν θέλουν η εταιρία να προχωρήσει στην εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή εν λειτουργία ή κλειστή». Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σημείωσε ότι δεν έχει μπλοκάρει η διαδικασία και προσέθεσε: «Μέσα στους επόμενους δυο μήνες θα πάμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα ζητήσουμε απευθείας συνομιλίες για να τους εξηγήσουμε τι είναι αυτό που κάνουμε και να μας πουν ποιες είναι οι ενστάσεις που έχουν. Η βασική ένσταση της Επιτροπής είναι ότι θεωρεί τη διαδικασία που είχε ακολουθήσει ο κ. Πιτσιόρλας για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ως προσχηματική και όχι πραγματική. Εμείς σχεδιάζουμε μια απολύτως πραγματική και διαφανή διαδικασία. Στόχος είναι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά να βγουν σε διαγωνισμό στις αρχές του 2020. Αυτό είναι τελείως άσχετο με το πρόστιμο. Το πρόστιμο αφορά το ελληνικό κράτος. Είναι απόφασή μας να προχωρήσει ο διαγωνισμός για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και θα προχωρήσει». Τράπεζα Γης Για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι αυτό που ζητούν οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Επισήμανε ότι μεταξύ άλλων θεσμοθετείται η τράπεζα Γης, διευκρινίζοντας πως «δεν θα πρόκειται απλώς για μεταφορά συντελεστή, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και είχε κριθεί αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας». «Όπως το σχεδιάζουμε απαντάει σε όλες τις σωστές ανησυχίες, το τονίζω του παρελθόντος, του Συμβουλίου της Επικρατείας», υπογράμμισε και προσέθεσε: «Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, η οποία θα «κουμπώνει» τα αιτήματα πώλησης με τα αιτήματα αγοράς και θα τα κατευθύνει προς τα εκεί που το πολεοδομικό σχέδιο της χώρας και το περιβαλλοντικό ισοδύναμο επιτρέπει. Η τράπεζα Γης δεν αφορά τόσο πολύ τις μεγάλες επενδύσεις. Αυτές ούτως ή άλλως μπαίνουν σε ειδικό χωροταξικό σχέδιο και έχουν δικούς τους πολεοδομικούς όρους. Είναι ένα μέτρο που αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη. Όταν εφαρμοστεί θα έχει πολλά εντυπωσιακά αποτελέσματα και θα ξεκλειδώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς της οικοδομής». Επικείμενη επίσκεψη στο Βερολίνο Τέλος ο υπουργός αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Βερολίνο, λέγοντας ότι «έχει να κάνει πρωτίστως με την αξιοπιστία και την παρουσίαση της νέας Ελλάδας, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου». «Τους τελευταίους δύο μήνες, έχει υπάρξει γερμανικό ενδιαφέρον για πάρα πολλές εταιρίες και για πολλά διαφορετικά projects. Μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού θα ακολουθήσει και δική μου επίσκεψη στο Βερολίνο που θα είναι πιο εξειδικευμένη», ανακοίνωσε. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ