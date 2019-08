Κομισιόν: Κρίσιμη η συνέχιση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων

Σε συνέχιση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων καλεί τις ελληνικές αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έναν χρόνο μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης του ESM. «Παρότι απομένει δουλειά που πρέπει να γίνει» σημειώνει η Κομισιόν, τονίζοντας ωστόσο ότι «οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς αποφέρουν απτά οφέλη».

«Το τριετές πρόγραμμα στήριξης ακολούθησε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων και βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προβλημάτων που οδήγησαν στην ελληνική οικονομική κρίση και στην απώλεια της πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνολικά οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας την ενίσχυσαν με 61,9 δισεκατομμύρια ευρώ, με αντάλλαγμα την εφαρμογή από τις ελληνικές αρχές συγκεκριμένου πακέτου μεταρρυθμίσεων.

«Παρότι απομένει δουλειά που πρέπει να γίνει, οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς αποφέρουν απτά οφέλη», αναφέρει η Κομισιόν. Φέρνοντας ως παράδειγμα τη μείωση της ανεργίας στο 17,6% τον Απρίλιο του 2019, σημειώνει ότι παρότι το ποσοστό είναι «απαράδεκτα υψηλό» είναι η πρώτη φορά που πέφτει κάτω από το 18% από τον Ιούλιο του 2011, ενώ σημειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2013 η ανεργία στη χώρα μας έφτασε το 27,9%.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει «κρίσιμης σημασίας» οι ελληνικές αρχές να παραμείνουν επικεντρωμένες στην πλήρη αντιμετώπιση των συνεπειών των ετών της κρίσης, ενώ υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων εξακολουθεί να ελέγχεται από τον μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας.

«Έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM η ελληνική οικονομία έχει επωφεληθεί από τις μεταρρυθμίσεις και την τόνωση της εμπιστοσύνης. Η ανάπτυξη είναι σταθερή, η ανεργία μειώνεται και τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί. Είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν αυτά τα επιτεύγματα, συνεχίζοντας την πορεία των υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόσφσκις.

«Η Ελλάδα διήνυσε πολύ δρόμο μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα πριν από έναν χρόνο. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν και η βούληση για ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία ολοκλήρωσης των μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίου εταίρους, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη στήριξη της σταθερότητας, της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενός καλύτερου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας τους μήνες και τα χρόνια που έρχονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραμείνει στο πλευρό της Ελλάδας και θα υποστηρίξει τον κεντρικό της ρόλο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης », σημείωσε ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί.

One year ago Greece completed its stability support programme.

Indicators confirm that, while work remains to be done, the efforts undertaken are already delivering tangible benefits.

More here: https://t.co/hGmaPPAVE5 pic.twitter.com/U4nuViFToS

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 20, 2019