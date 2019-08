Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Δεν υπάρχει επίσημο αίτημα για κατάπλευση του Grace 1

Προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα «στέλνουν» τα διεθνή πρακτορεία το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Grace 1 που απέπλευσε από το Γιβραλτάρ, με νέο όνομα, μετά από το 45 μέρες, αφού οι Αρχές της βρετανικής περιοχής απέρριψαν το αίτημα των ΗΠΑ για νέα κατάσχεσή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters το «Adrian Darya», αναχώρησε το βράδυ της Κυριακής από το Γιβραλτάρ, έπειτα από 46 ημέρες παραμονής στα χωρικά ύδατα της βραχώδους χερσονήσου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές των λιμενικών αρχών της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, οι οποίες μίλησαν στο Sputnik, διευκρίνισαν ότι «προς το παρόν δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα (σ.σ. κατάπλευσης) από την ιδιοκτήτρια εταιρεία».

Βέβαια, αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα τις αμέσως επόμενες ώρες, καθώς το ιρανικό πλοίο βρίσκεται εν πλω.

We’re going to call it a night for now and check back again in a few hours. The vessel has shifted its course again back to 62 degrees. Thank you for tuning in! Good night! pic.twitter.com/9a4HeVVrpC

The tanker’s AIS is now saying that it’ll arrive in Kalamata on August 26th. Our analysis is that she’ll be avoiding EU waters and not even enter Greece, but most likely offload a million barrels onto an empty Iranian-flagged Suezmax in order to continue back to Iran via Suez. pic.twitter.com/ly9R4oprp9

— TankerTrackers.com, Inc.⚓️🛢 (@TankerTrackers) August 19, 2019