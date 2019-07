«Ασημένιος» ο Γκολομέεβ (pic)

Ο Κριστιάν Γκολομέεβ κάνοντας μία πάρα πολύ καλή κούρσα κατάφερε να τερματίσει δεύτερος στον τελικό των 50μ ελεύθερο, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Ο Γκολομέεβ έκανε 21.45, χάνοντας για δύο εκατοστά την ευκαιρία να σπάσει και το πανελλήνιο ρεκόρ. Ο Έλληνας κολυμβητής θα μοιραστεί τη δεύτερη θέση με τον Βραζιλιάνο Μπρούνο Φράτους καθώς έκαναν τον ίδιο ακριβώς χρόνο.

Παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχτηκε ο Αμερικανός Κάλεμπ Ντρέσελ με 21.04, χρόνο που αποτελεί ρεκόρ αγώνων.

Αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Γκολομέεβ, ο οποίος απέδειξε πως είναι σπουδαίο αθλητής σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρίζοντας μια σπουδαία διάκριση στην χώρα μας.

Swimming🏊 – Kristian Gkolomeev🇬🇷 (🥈 in men’s 50m free) won Greece’s 2️⃣nd medal in swimming at world championships, after Aristeidis Grigoriadis who won gold in the men’s 50m backstroke in 2005. #FINAGwangju2019 #FINAworlds

— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 27, 2019