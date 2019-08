Ελεύθερο φέρεται να αφέθηκε το ιρανικό τάνκερ «Grace 1»

Ελεύθερο φέρεται να αφέθηκε το πετρελαιοφόρο πλοίο «Grace 1», το οποίο είχε κατασχεθεί από τις αρχές του Γιβραλτάρ, στις 4 Ιουλίου του 2019.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έγινε γνωστή από την εφημερίδα «Gibraltar Chronicle».

Authorities in #Gibraltar have released the Iranian supertanker Grace 1, which was seized on July 4 on suspicion it was shipping 2.1m barrels of crude oil to Syria in breach of EU sanctions.

