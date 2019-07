Σύννεφα πολέμου στον Περσικό Κόλπο: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην ένταση Ιράν – Βρετανίας

Καζάνι που βράζει θυμίζει η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, μετά το νέο περιστατικό με τη σύλληψη του βρετανικού δεξαμενόπλοιου Stena Impero από το Ιράν την Παρασκευή. Το κλίμα μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον ήταν ήδη τεταμένο μετά τα γεγονότα με τα δύο τάνκερ πριν ένα μήνα και τώρα στον «χορό του πολέμου» μπαίνει και το Λονδίνο.

Μετά την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου για επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ κατηγόρησε σήμερα τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον ότι βάζει παρασκηνιακές «φιτιλιές» προσπαθώντας να σύρει τη Βρετανία σε μία ενδεχόμενη εμπλοκή με το Ιράν.

Make no mistake:

Having failed to lure @realDonaldTrump into War of the Century, and fearing collapse of his #B_Team, @AmbJohnBolton is turning his venom against the UK in hopes of dragging it into a quagmire.

Only prudence and foresight can thwart such ploys.

— Javad Zarif (@JZarif) July 21, 2019