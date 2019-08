Grace-1: Προς Καλαμάτα κατευθύνεται το ιρανικό δεξαμενόπλοιο από το Γιβραλτάρ

Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο,που εμπλέκεται στην αντιπαράθεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Δύση, ταξιδεύει σήμερα προς την Ελλάδα αφού άφησε το Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τα στοιχεία υπηρεσίας που παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα, μερικές ώρες αφότου το βρετανικό αυτό έδαφος απέρριψε αμερικανικό αίτημα να κρατηθεί περαιτέρω το σκάφος.

Η Βρετανία συνέλαβε το δεξαμενόπλοιο τον Ιούλιο κοντά στο Γιβραλτάρ με την υποψία ότι μετέφερε πετρέλαιο στη Συρία, στενή σύμμαχο του Ιράν, παραβιάζοντας τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδήγησε στην ενίσχυση των εντάσεων στις οδούς της διεθνούς ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά του πετρελαίου μέσω του Κόλπου.

Το Grace 1, που μετονομάσθηκε σε Adrian Darya 1, απέπλευσε από το Γιβραλτάρ γύρω στις 11 μ.μ. (τοπική ώρα, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τα δεδομένα που είχε νωρίς σήμερα το πρωί η υπηρεσία Refinitiv που παρακολουθεί την ναυσιπλοΐα, το σκάφος κατευθύνεται προς την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Η κράτηση του δεξαμενοπλοίου τερματίσθηκε την περασμένη εβδομάδα, όμως ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον εξέδωσε την Παρασκευή ένταλμα για την κατάσχεση του τάνκερ, του πετρελαίου που μεταφέρει και σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Το Γιβραλτάρ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, πως δεν μπορεί να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό επειδή δεσμεύεται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η Ουάσινγκτον αποπειράθηκε να θέσει υπό κράτηση το Grace 1 με το αιτιολογικό ότι έχει σχέσεις με το σώμα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Στο μεταξύ, ανώτερος ιρανός κοινοβουλευτικός φέρεται να δήλωσε πως η κρίση στις σχέσεις του Ιράν με τη Βρετανία, στο πλαίσιο της οποίας η Τεχεράνη συνέλαβε τον περασμένο μήνα ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Βρετανίας, δεν θα τερματισθεί μέχρι το τάνκερ να φθάσει στον προορισμό του.

….and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving… pic.twitter.com/IdxWFgVBwm

— GBC News (@GBCNewsroom) August 18, 2019