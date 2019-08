Ο Μόντριτς είδε την απευθείας κόκκινη για πρώτη φορά στην καριέρα του

Μετά από πάνω από 532 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, ο Λούκα Μόντριτς αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Θέλτα, ο διεθνής Κροάτης άσος, είδε την απευθείας κόκκινη του ρέφερι Εστράδα για σκληρό μαρκάρισμα στον Σουάρεθ!

Στην 16χρονη καριέρα του ο πολύπειρος μέσος δεν έχει αποβληθεί ποτέ ξανά!

Luka Modric gets a red card 🔴 for this?! Do you agree or disagree on the call #RealMadrid

pic.twitter.com/QoeXaIVj7p

— SONTFootball (@SONTFootball) August 17, 2019