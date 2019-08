Κερ: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έπαθε ο Κάζινς

Η περίπτωση του Ντε Μάρκους Κάζινς έχει «παγώσει» το ΝΒΑ, καθώς ο άτυχος super star που πριν από λίγους μήνες είχε ξεπεράσει τη ρήξη αχίλλειου που τον άφησε έναν χρόνο εκτός ΝΒΑ, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει και την επόμενη χρονιά.

Στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αγωνίστηκε τη σεζόν που μας πέρασε προσπαθώντας να βρει τα πατήματά του υπό τις οδηγίες του Στηβ Κερ, ενώ φέτος είχε ενταχθεί στους Λέικερς προσπαθώντας να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

Ο Στηβ Κερ, που περνάει το καλοκαίρι του με την Team USA ως βοηθός του Γκρεγκ Πόποβιτς, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για τον απίστευτα άτυχο Κάζινς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά on camera:

«Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού, αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που τώρα αντιμετώπισε τους δύο τραυματισμούς που φοβούνται περισσότερο οι παίκτες του ΝΒΑ, την ρήξη αχίλλειου και την ρήξη χιαστού, αφού και οι 2 σε βγάζουν off όλη τη σεζόν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό».

Steve Kerr said he’s “devastated” for DeMarcus Cousins. “Injuries are a part of the game but you are talking about a player who has now dealt with the 2 most feared injuries for NBA players – the Achilles and ACL – each knocking you out for an entire season… it’s unheard of.” pic.twitter.com/lPC1LsQuTp

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) August 15, 2019