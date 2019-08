Προπονείται με τους Νετς ο Καρμέλο Άντονι (pic)

Ο Καρμέλο Άντονι επιθυμεί να αγωνιστεί στο NBA για μία τελευταία χρονιά και βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας.

Ο πολύπειρος φόργουορντ δεν έχει ακόμα κάποια πρόταση στα χέρια του, ωστόσο δεν σταματάει να προπονείται, κάτι που κάνει τον τελευταίο καιρό με τους Μπρούκλιν Νετς στο Λος Άντζελες.

Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως ο Καρμέλο θα καταλήξει στην ομάδα της Νέας Υόρκης, η οποία παραμένει άγνωστο εάν θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της τον 35χρονο φόργουορντ.

Reporting with @APOOCH: Ten-time All-Star and free agent forward Carmelo Anthony has been participating in informal team workouts and scrimmages with Brooklyn Nets players in Los Angeles recently. Nets’ interest level in signing Anthony is unknown: https://t.co/JbV4n9ZPjy

— Ian Begley (@IanBegley) August 14, 2019