Πυροβολισμοί στο Οχάιο – 7 νεκροί σύμφωνα με πληροφορίες

Λίγες ώρες μετά το μακελειό με τους 20 νεκρούς και τους 26 τραυματίες στο Ελ Πάσο του Τέξας, τοπικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι άγνωστος άνοιξε πυρ.

Συγκεκριμένα, για πυροβολισμούς και επτά θύματα, σε περιοχή κοντά στο Ντέιτον του Οχάιο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν τραυματιστεί από πυρά, ενώ στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

@cnn reporting on El Paso while there’s bodies and shell casings all over the street in Dayton right now. pic.twitter.com/2IxOkLMk7l

— judah (@Judahbm) August 4, 2019