Εθνική τραγωδία για τις ΗΠΑ: Μόλις σε μια ημέρα 30 νεκροί από ένοπλες επιθέσεις

Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι ΗΠΑ, καθώς μέσα σε μια μόλις μέρα μετράει 30 νεκρούς, από δύο διαφορετικές επιθέσεις με πυροβολισμούς. Λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό στο Ελ Πάσο του Τέξας, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άτομα, μια νέα επίθεση έρχεται να προκαλέσει σοκ στο Ντέιτον του Οχάιο. Ένοπλος άνοιξε πυρ σε μπαρ σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 16 ακόμη. Ο δράστης είναι νεκρός ενώ φέρεται να διέφυγε με σκούρο τζιπ ένα δεύτερο άτομο που ενεπλάκη στην επίθεση. Η τοπική Dayton Daily News αναφέρει ότι ο δράστης άνοιξε πυρ όταν του απαγορεύτηκε η είσοδος στο μπαρ. Ταυτόχρονα τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο, όπου ακούγονται οι πυροβολισμοί και διακρίνονται οι πανικόβλητοι θαμώνες καθώς τρέχουν να σωθούν. Multiple gunshots fired. People running (End of footage; correspondent talking. Hospital report casualties) #Dayton #Ohio #shooting pic.twitter.com/bBEhYEPHRD — Icebella (@bellaIntel) August 4, 2019 Σοκάρουν οι μαρτυρίες Οι περιγραφές των μαρτύρων σοκάρουν, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για «40-50 πυροβολισμούς» έξω από το μπαρ. «Υπάρχουν νεκροί στο δρόμο παντού… έγινε μακελειό εδώ πέρα». Μια άλλη αυτόπτης μάρτυς, η Τέιλορ Μέιμπερι είπε στο NBC ότι βρισκόταν με μια φίλη της στο μπαρ όταν άκουσαν ξαφνικά τους πυροβολισμούς. Αρχικά έκαναν βουτιά στο πάτωμα για να καλυφθούν από τις σφαίρες και στη συνέχεια έτρεξαν στις τουαλέτες, όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο κι άλλοι θαμώνες. Here’s a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019 Το μακελειό στο Ελ Πάσο Λίγες ώρες νωρίτερα, νεαρός έσπειρε τον τρόμο και το θάνατο σε πολυκατάστημα στο Ελ Πάσο σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 άτομα. Ο νεαρός άρχισε να ρίχνει το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο. Ο οπλοφόρος τραυμάτισε ακόμα 26 άτομα, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονταν το βράδυ του Σαββάτου σε κρίσιμη κατάσταση. Ο μακελάρης, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο» το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους». #Update: Just in – Video footage of police clearing out the entire Cielo Vista Mall in El Paso, #Texas. Where a gunman who is still at large shot at least 18 people and one person dead in a #Walmart and on a parking lot. pic.twitter.com/tqb0iKwNmh — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019 Ο συγκεκριμένος προσδιορισμός αναφέρεται σε εγκλήματα με θύματα πρόσωπα τα οποία στοχοθετούνται εξαιτίας χαρακτηριστικών όπως η φυλή, το θρήσκευμα, ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους. Ένα κείμενο που αποδίδεται στον δράστη κυκλοφορεί ήδη στο Διαδίκτυο. Καταγγέλλει την «εισβολή των ισπανόφωνων στο Τέξας» κι αναφέρεται στη σφαγή που διέπραξε λευκός ρατσιστής σε τεμένη στην Κράιστσερτς της Νέας Ζηλανδίας (15η Μαρτίου, 51 νεκροί). Σε στιγμιότυπο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που μεταφόρτωσε στο Διαδίκτυο ο τηλεοπτικός σταθμός KTSM, ο νεαρός εικονίζεται να κινείται προς το πολυκατάστημα με ένα τουφέκι στα χέρια και τα αυτιά του καλυμμένα με ωτοασπίδες σκοπευτηρίου. Στο Γουόλμαρτ είχαν πάει πολλοί κάτοικοι του Ελ Πάσο να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την επιστροφή των παιδιών τους στο σχολείο, που το πολυκατάστημα προσέφερε χθες με έκπτωση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το μαγαζί ήταν ήδη κατάμεστο: 1.000 ως 3.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του. #BREAKING At least 18 people shot at Cielo Vista Mall, in #Walmart, El Paso #Tx.#ElPaso #Texas #CieloVistaMall #shooting pic.twitter.com/La4OOKeDwE — Feliz Karen News (@felizkrennews) August 3, 2019 #ElPaso #walmart #fusillade https://t.co/eyUU2Lwmze — liloulilou (@liloulila13) August 3, 2019 Μανιφέστο μίσους Σύμφωνα με ΜΜΕ ο άνδρας που σκόρπισε το θάνατο ονομάζεται Πάτρικ Κ. Κατάγεται από την πόλη Άλλεν, κοντά στο Ντάλας, 9 ώρες με το αυτοκίνητο. Σε βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, που μεταδόθηκε από το τοπικό κανάλι KTSM, φαίνεται να μπαίνει οπλισμένος στο σούπερ μάρκετ, με τα αυτιά καλυμμένα με ακουστικά κατά του θορύβου. «Διαθέτουμε ένα μανιφέστο, που αποδίδεται στον νεαρό, το οποίο δείχνει ότι η πράξη του έχει σε μεγάλο βαθμό υπόβαθρο ρατσιστικού μίσους» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γκρεγκ Άλλεν, αρχηγός της αστυνομίας του Ελ Πάσο. «Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, διότι θα πρέπει να εξακριβώσουμε, εάν το μανιφέστο προέρχεται από τον άνθρωπο που συλλάβαμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε την κατάσταση ακόμη πιο πολύπλοκη κάνοντας δηλώσεις που ενδεχόμενα να αλλοιώσουν τις έρευνες». Ο Τραμπ στόχος κριτικής Ο φερόμενος δράστης που συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση, ανακρίνονταν για πολλές ώρες. «Πράξη δειλίας χωρίς καμιά δικαιολογία» έγραψε σε twitt ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με εκπρόσωπό του ενημερώνονταν συνεχώς για την κατάσταση. Πολλοί, μεταξύ αυτών και ο υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών Μπέτο ο Ρούρκε, που κατάγεται από το Ελ Πάσο, κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι με τις δηλώσεις του δίνει τροφή στον ρατσισμό. Τελευταία επιτέθηκε προσωπικά σε έγχρωμο βουλευτή των Δημοκρατικών, ενώ επανειλημμένα επιτέθηκε λεκτικά κατά προσφύγων από τη Λατινική Αμερική. Tέτοιου είδους μακελειά σε σχολεία, πανεπιστήμια ή σε δημόσιους χώρους, γίνονται συχνά στις ΗΠΑ. Προσπάθειες αυστηροποίησης του νόμου περί οπλοκατοχής απέβησαν άκαρπες, επειδή κυρίως οι Ρεπουμπλικάνοι είναι αντίθετοι. Αλλά και το αμερικανικό λόμπι της πανίσχυρης οργάνωσης NRA πολεμά με κάθε τρόπο κάθε προσπάθεια ρύθμισης της οπλοκατοχής στη χώρα