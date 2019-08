Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς στο Οχάιο – Νεκρός ο δράστης

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ ακόμα τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν στο Ντέιτον του Οχάιο. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, μετά το μακελειό στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο δράστης δέχτηκε πυρά και έπεσε νεκρός.

We are actively investigating an active shooter incident in the #OregonDistrict. Please avoid the area. More information to come.

— Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019