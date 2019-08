ΗΠΑ – Τέξας: Αναφορές για «πολλούς» νεκρούς μετά τους πυροβολισμούς

Σε τραγωδία εξελίσσεται η υπόθεση με τους πυροβολισμούς, αφού σύμφωνα με την Ολίβια Ζεπέντα, διευθύντρια του γραφείου του δημάρχου της πόλης, η οποία μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, οι νεκροί είναι «πολλοί».

Η ίδια τόνισε πως οι ύποπτοι έχουν συλληφθεί, χωρίς όμως να προσθέτει άλλες λεπτομέρειες.

Το επεισόδιο ξεκίνησε περί το μεσημέρι (20:00 ώρα Ελλάδος) κοντά σε σουπερμάρκετ και η αστυνομία, που κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε απόσταση από το σημείο, έκανε λόγο για παρουσία «πολλών οπλοφόρων».

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του αναπληρωτή κυβερνήτη της αμερικανικής Πολιτείας, ο αριθμός είναι μεταξύ 15 με 20 ανθρώπων.

Μία γυναίκα, που μόλις έκανε τα ψώνια της σε σουπερμάρκετ της αλυσσίδας Walmart, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως άκουσε κάτι σαν «πυροτεχνήματα» την ώρα που αναζητούσε μία θέση στάθμευσης.

«Κατευθύνθηκα προς την έξοδο. Είδα έναν άνδρα με ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα παντελόνι παραλλαγής να κρατά κάτι που έμοιαζε με όπλο. Στόχευε τον κόσμο και πυροβολούσε σε ευθεία βολή εναντίον του. Είδα τρεις, ή τέσσερις, να πέφτουν», τόνισε η ίδια γυναίκα ονόματι Βανέσα.

#Breaking: Just in – At least 18 people got shot by gunman who opened fire at crowds at an #Walmart store. pic.twitter.com/5LH8jrDj7m

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) August 3, 2019