Τζέιμς: «Δεν με σεβάστηκαν και το πήρα προσωπικά» (pic)

Η Αρμάνι Μιλάνο μετά την κακή σεζόν που πραγματοποίησε την περσινή χρονιά όπου έμεινε εκτός της διεκδίκησης του πρωταθλήματος της Ιταλίας, αλλά και από δικά της λάθη έμεινε εκτός των πλέι-οφ της Euroleague και έτσι αποφάσισε να κάνει αλλαγές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα ο ιταλικός σύλλογος αποφάσισε να προσλάβει τον Ετόρε Μεσίνα στην καρέκλα του προπονητή, με τον 59χρονο να πραγματοποιεί πολλές αλλαγές στο ρόστερ του συλλόγου, με αυτές τις αλλαγές να επηρεάζουν τον Μάικ Τζέιμς ο οποίος αποδεσμεύθηκε.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού υποστηρίζει πως δεν του φέρθηκαν σωστά και πως δεν τον σεβάστηκαν. Όλα αυτά έγιναν με ανάρτηση του 28χρονου γκαρντ στο Twitter έπειτα από ερώτηση που έγινε σχετικά με το αν θα πάει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Παράλληλα ο Τζέιμς ανέφερε πως πλέον το έχει πάρει προσωπικά δείχνοντας έτσι πως η συμπεριφορά της Αρμάνι Μιλάνο τον έχει πειράξει και τη νέα σεζόν αναμένεται να μπει πεισμωμένος στα γήπεδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ρωσία.

It means this summer been real disrespectful and i took it personally https://t.co/sT5iILAwD2

