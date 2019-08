Ανακοινώθηκε από την Ρέντινγκ ο Μπογέ

Σενάρια για Μπογέ τέλος στην ΑΕΚ. Ο Αργεντινός ακραίος της Τορίνο που αγωνίστηκε πέρσι στην ΑΕΚ ως δανεικός, ακούγονταν πολύ δυνατά και φέτος για να ενταχθεί εκνέου στο ρόστερ της Ένωσης.

Ωστόσο όπως η υπόθεση αυτή τελειώνει οριστικά για την Ένωση, μιας και ο Μπογέ έκλεισε και επίσημα στην αγγλική Ρέντινγκ, με τον 23χρονιο να δοκιμάζει την τύχη του στην Αγγλία και την Championship.

✍️ We are delighted to welcome Lucas Boyé to Madejski Stadium, who moves to the Royals on a year-long loan deal from Serie A side @TorinoFC_1906 #BoyéInBlue

— Reading FC (@ReadingFC) August 2, 2019