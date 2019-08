Το γκολ του Γκερέρο ψηφίστηκε κορυφαίο στο ματς με την Πλζεν (vid)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σπουδαία πρόκριση επί της Πλζεν στο Καραϊσκάκη, την οποία και φιλοδώρησε με τέσσερα τέρματα (4-0) και πλέον τίθεται αντιμέτωπος με την Μπασακσεχίρ για την πρόκριση στα play off του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν εξαιρετικοί στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και η ΠΑΕ ετοίμασε μια ψηφοφορία με το καλύτερο τέρμα από την αναμέτρηση με τους Τσέχους.

Σήμερα λοιπόν αναδείχθηκε το νικητήριο τέρμα στο ματς με την Πλζεν που δεν ήταν άλλο από το σόλο του Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο, ο οποίος νίκησε την άμυνα της Πλζεν και τον τερματοφύλακα της, κάνοντας το 2-0 και «κλειδώνοντας» την πρόκριση.

Ο Ολυμπιακός βγήκε στην αντεπίθεση, μόλις με δύο ποδοσφαιριστές, έναντι πέντε και τον Γκερέρο να παίρνει τη μπάλα από το κέντρο, έφτασε στην περιοχή και άδειασε τον αντίπαλο του πριν σουτάρει με το μυτάκι και γράψει το 2-0.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Το γκολ του Γκερέρο που αναδείξατε ως αγαπημένο σας στη χθεσινή μας ψηφοφορία! / Guerrero’s goal was the one you selected as your favorite, in yesterday’s voting.#olympiacos #OLYVIK #UCL #goals pic.twitter.com/sqrBDI6WYt

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 1, 2019