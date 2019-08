Ανακοίνωσε Σαμπά Σο η Νότιγχαμ Φόρεστ (pics/vid)

Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με κάθε επισημότητα ο Σαμπά Σο, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτηση του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής, που είναι διεθνής και με την εθνική ομάδα του Μάλι, αποκτήθηκε από την Ντιναμό Μόσχας.

Αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως πιο προωθημένος κεντρικός χαφ, ενώ μπορεί να παίξει και σαν στόπερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σο ξεκίνησε την καριέρα του στη γαλλική Λανς, ενώ κατέκτησε και τον τίτλο το 2009 στη Ligue 2, πριν μεταγραφεί στην Τουρκία και τις Καρντεμίρ Καραμπουκσπόρ, αλλά και στην Καϊσέρισπορ στη συνέχεια.

Τη σεζόν 2017-18 μετακόμισε στην Ρωσία και την Ντιναμό Μόσχας, όπου αγωνίστηκε σε 42 παιχνίδια σε 2 χρόνια και πλέον θα αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ με τη φανέλα της Νότιγχαμ.

Looking good in the Garibaldi, @sambsow 👌🔴 #NFFC pic.twitter.com/jchWDPyIV6

🗣 «It is an honour for me to be part of this team.»

New signing @sambsow speaks with iFollow Forest having signed a two-year deal with #NFFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/Bs3lWtwjOq

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 1, 2019