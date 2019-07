Ανανεώνει με την Εφές ο Λάρκιν (pic)

Ο Σέιν Λάρκιν είναι ο κορυφαίος παίκτης της Εφές την περασμένη σεζόν και αναμφίβολα πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθος της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Για αυτό τον λόγο και η τούρκικη ομάδα κάνει ότι μπορεί για να τον κρατήσει στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν και μάλιστα με οποιοδήποτε κόστος. Και φαίνεται πως τα κατάφερε, αφού στην γειτονική χώρα κάνουν λόγο για δεδομένη συμφωνία.

Όπως ανακοίνωσε μάλιστα και ο τζένεραλ μάνατζερ της Εφές, θα παραμείνει για ακόμη έναν χρόνο ο Σέιν Λάρκιν, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην ανανέωση της συνεργασίας τους, με αποτέλεσμα να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του Εργκίν Αταμάν.

Ο ίδιος είχε βάλει «βόμβα» πρόσφατα με δηλώσεις για το μέλλον του, αφού τόνιζε πως δεν ήξερε πού θα βρίσκεται την χρονιά. Τελικά αποφάσισε να μείνει για άλλη μια σεζόν στην Εφές.

I am happy to announce that Shane @ShaneLarkin_3 will play for @AnadoluEfesSK at least one more year. #BenimYerimBurasi

— Alper Yilmaz (@alper11yilmaz) July 23, 2019