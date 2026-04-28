Μπορεί οι πωλήσεις σε αξία και όγκο φέτος να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, όμως η βιομηχανία και το χονδρεμπόριο των καταναλωτικών προϊόντων – που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ – βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο μπαράζ … προστίμων! Είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την αγορά το τελευταίο διάστημα.

Πρόκειται για την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, στα επίπεδα του 2025. Όπως είναι γνωστό η ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε 57 βιομηχανίες και σε περίπου 68 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι – κωδικό προς κωδικό – σε πέντε επιχειρήσεις, έχουν αποσταλεί σ΄αυτές τα ευρήματα από την ανεξάρτητη αρχή και αναμένονται οι απαντήσεις.

Παραβιάσεις για το πλαφόν κέρδους

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες και στις πέντε εταιρείες έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις στο πλαφόν του μικτού περιθωρίου κέρδους. Όμως μόνο για τις τέσσερις θα υπάρξουν ενδεχομένως πρόστιμα, εφόσον δεν γίνουν αποδεκτές οι απαντήσεις τους, για την πέμπτη ο φάκελος έχει τεθεί στο αρχείο διότι πέρυσι η εταιρεία είχε αρνητικό περιθώριο κέρδους και προσπαθεί φέτος να διαμορφώσει σε θετικό – ως εκ τούτου δεν πρόκειται να τιμωρηθεί.

Μάλιστα οι απαντήσεις για τις τέσσερις εταιρείες αναμένονται εντός της εβδομάδος κι εφόσον δεν γίνουν δεκτές οι απαντήσεις τους θα επιβληθούν τα πρόστιμα μέχρι την Παρασκευή. Αρμόδιες πηγές μιλώντας προς τον ΟΤ έλεγαν πως το αργότερο ως τις αρχές του Ιουνίου οι έλεγχοι στις περίπου 125 εταιρείες θα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και μετά θα «πάρουν σειρά» άλλες επιχειρήσεις.

Τι λένε οι εταιρείες

Εν τω μεταξύ πηγές της αγοράς έλεγαν προς τον ΟΤ ότι σχεδόν όλες οι εταιρείες που ελέγχονται έχουν ήδη προεξοφλήσει την επιβολή προστίμων σε βάρος τους. Και τούτο, όπως εξηγούσαν, διότι το διάστημα από 11 Μαρτίου ως και τις 3 Απριλίου που δόθηκε για να γίνουν οι προσαρμογές από τις εταιρείες στα νέα δεδομένα δεν ήταν αρκετό.

Επίσης υπάρχει μια κατηγορία επιχειρήσεων που έκανε ανατιμήσεις μετά από τις 30 Ιουνίου του 2025, όπως είχε την δυνατότητα, όμως η σύγκριση με το φετινό πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο δείχνει ότι το μικτό περιθώριο κέρδους είναι υψηλότερο.

Στον χώρο της βιομηχανίας πάντως επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και περιμένουν να δουν το ύψος των προστίμων που θα τους επιβληθούν, για τα οποία βέβαια, όπως λένε θα προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια – αφού όμως καταβάλουν το 50% του προστίμου.

Είναι γνωστό εξάλλου, ότι για όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στα προηγούμενα χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν προσφύγει όλες στα δικαστήρια.

Πηγη: ot.gr