Rakuten Cup : Η Τσέλσι νίκησε την Μπαρτσελόνα στο ντεμπούτο Γκριεζμάν

Δεν ξεκίνησε με το δεξί τις εμφανίσεις του με την Μπαρτσελόνα ο Αντουάν Γκριεζμάν, καθώς η ομάδα του (απόντος του Μέσι) ηττήθηκε με 2-1 από την Τσέλσι σε φιλικό αγώνα.

Οι «μπλε» με αυτή τη νίκη κατέκτησαν το τουρνουά Rakuten Cup, το οποίο διεξήχθη στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας.

Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Τάμι Άμπραχαμ στο 34′ και Ρος Μπάρκλεϊ στο 81′, ενώ το μόνο που κατάφεραν οι Καταλανοί ήταν να μειώσουν με τον Ιβάν Ράκιτιτς στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με ωραίο μακρινό σουτ.

Ο Γκριεζμάν συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα, αλλά αντικαταστάθηκε όπως και οι υπόλοιποι 10 που ξεκίνησαν βασικοί, καθ’ ότι επρόκειτο για φιλική αναμέτρηση.

🎥 HIGHLIGHTS

💥 Didn’t see the game? Here’s what you missed 👇 https://t.co/KO9c48pdlE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2019